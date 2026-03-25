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Zayira Jordán Conde recomienda rectores interinos para 3 recintos de la UPR

La presidenta universitaria formalizó ante la Junta de Gobierno de la UPR la petición para remover a cinco rectores

25 de marzo de 2026 - 7:51 AM

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Jordán Conde recomendó como rector interino del recinto de Mayagüez al ex presidente interino Miguel Muñoz Muñoz. (Jorge A Ramirez Portela)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un ex presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y una de las actuales vicepresidentas están en la lista de funcionarios que la presidenta Zayira Jordán Conde recomendó para rectores interinos luego que, el martes, anunciara las renuncias y peticiones de renuncia a cinco dirigentes de recintos.

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Jordán Conde envió comunicaciones escritas a la Junta de Gobierno para solicitar oficialmente la remoción de sus puestos de la rectora del recinto de Río Piedras, Angélica Varela Llavona, y el rector del recinto de Mayagüez, Agustín Rullán Toro, las cuales serían efectivas el mismo martes, 24 de marzo.

A su vez, de acuerdo con documentos en poder de El Nuevo Día, notificó las renuncias de la rectora de Aguadilla, Sonia Rivera González, del rector de Bayamón, Miguel Vélez Rubio, y de la rectora de Ponce, Tessie Cruz Rivera. La renuncia de Rivera González entraría en vigor el viernes, 27 de marzo, mientras que las de Cruz Rivera y Vélez Rubio fueron inmediatas.

Jordán Conde recomendó a la Junta de Gobierno quienes deben tomar las riendas de los recintos de Mayagüez, Aguadilla y Ponce.

Para Mayagüez, recomendó al ex presidente interino de la UPR Miguel Muñoz Muñoz.

A la actual vicepresidenta de Asuntos Académicos e Investigación, Wilma Santiago Gabrielini, la recomendó como rectora interina de Aguadilla.

Mientras, recomendó al profesor Eliezer Barrios Colón como rector interino de Ponce.

De inmediato, no hizo recomendaciones para rectores interinos de los recintos de Río Piedras y Bayamón.

Los rectores son puestos de confianza dentro de la estructura de la UPR. La Junta de Gobierno es el ente que tiene la palabra final sobre las movidas, ente que celebrará su próxima reunión ordinaria este jueves.

La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. Según su biografía, entre sus habilidades y experiencias destacan la planificación estratégica, administración de recursos y resolución de conflictos. La doctora Sonia Rivera González, quien hasta hoy fue rectora del recinto aguadillano, posee un doctorado en Educación. Había laborado en la UPR en Aguadilla desde el 1992 como profesora de Química, decana de Asuntos Académicos, entre otras funciones.
1 / 7 | En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos. La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. - alexis.cedeno

La presidenta de la UPR anunció, el martes, que le retiró la confianza a Varela Llavona y le solicitó la renuncia a Rullán Toro, como parte de lo que describió como “un proceso de evaluación responsable, ponderado y centrado exclusivamente en el fortalecimiento institucional de la Universidad y en la estabilidad operacional que exige el momento que atravesamos”.

Del mismo modo, Jordán Conde indicó que aceptó las renuncias de los rectores de Aguadilla, Bayamón y Ponce.

La Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez confirmó que, “al rector (Rullán), se le presentó una renuncia para que firmara, pero él no la firmó”.

El Consejo General de Estudiantes (CGE) de Mayagüez convocó una manifestación para este miércoles, a partir de las 7:00 a.m., frente a la entrada conocida como el Portón de la Vita, junto a la PR-2.

El CGE-RUM reitera que estas decisiones representan un atentado contra la autonomía universitaria, al ser implementadas sin procesos transparentes ni la debida participación de los sectores que componen la comunidad universitaria. Asimismo, advertimos que estas acciones generan una preocupante inestabilidad académica y administrativa que afecta directamente al estudiantado, la facultad y el personal no docente”, indicó el organismo estudiantil de Mayagüez.

El Consejo General de Estudiantes de Río Piedras, por su parte, también informó que a Varela Llavona recibió una carta de renuncia y se negó a firmarla.

La pista de atletismo necesita mantenimiento estructural.El deterioro visible en las instalaciones deportivas motivó una resolución que declara el complejo en estado de emergencia.La renovación de la pista figura entre los proyectos pendientes de infraestructura.
1 / 15 | En imágenes: el deterioro del complejo deportivo de la UPR-Río Piedras. La pista de atletismo necesita mantenimiento estructural. - Xavier Araújo

“Las acciones que la doctora Jordán Conde demostró hoy (martes) reafirman lo que desde el sector estudiantil hemos dicho desde el inicio de su gestión. Su estilo de liderazgo ha convertido a la gobernanza universitaria en un ambiente hostil donde perpetúan las peleas personales de la presidenta sobre la gestión universitaria”, sostuvo el CGE, mediante un comunicado de prensa.

“El Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras repudia enérgicamente las tácticas de coerción y arbitrariedad en la gobernanza de la Universidad de Puerto Rico. La doctora Angélica Varela Llavona cuenta con el apoyo de los tres sectores que conforman la comunidad universitaria del Recinto de Río Piedras. En el último informe de evaluación sobre su desempeño, se destacó como una rectora con una presencia activa y comprometida con el desarrollo de la universidad y sus respectivos sectores, principalmente el sector estudiantil”, añadió.

Asimismo, la Junta Administrativa de Río Piedras hizo un llamado a la Junta de Gobierno a que frene la remoción de Varela Llavona y estableció que se declarará “un estado de alerta en el Recinto de Río Piedras ante cualquier intento de imponer un/a rector/a que no cuente con el aval de los sectores que conforman los procesos de la comunidad universitaria”.

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Universidad de Puerto RicoUPRZayira Jordán CondeJunta de Gobierno de la Universidad de Puerto RicoRecinto de Río Piedras de la UPRRecinto Universitario de Mayagüez
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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