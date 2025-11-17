Opinión
17 de noviembre de 2025
76°nubes dispersas
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Acusan formalmente de conducta sexual inapropiada a exministro brasileño de derechos humanos

La policía federal de Brasil formaliza acusación contra Silvio Almeida tras alegaciones que surgieron en 2024

17 de noviembre de 2025 - 9:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lula despidió a Almeida en septiembre pasado después que MeToo Brasil, una organización que defiende a las mujeres víctimas de violencia sexual, indicó que había recibido denuncias de conducta sexual inapropiada por parte del exministro. (Fernando Llano)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La policía federal de Brasil acusó formalmente a Silvio Almeida, exministro de derechos humanos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de conducta sexual inapropiada luego que fuera despedido por las acusaciones el año pasado, informó un funcionario policial.

RELACIONADAS

El funcionario habló el sábado bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para revelar públicamente información sobre el caso.

Los fiscales ahora decidirán si presentan cargos. Si lo hacen, la Corte Suprema los desestimará o los aceptará, en cuyo caso Almeida enfrentará un juicio.

Medios brasileños reportaron que la policía había acusado formalmente a Almeida el viernes. El exministro no ha comentado desde entonces, pero anteriormente ha negado las acusaciones.

Lula despidió a Almeida en septiembre pasado después que MeToo Brasil, una organización que defiende a las mujeres víctimas de violencia sexual, indicó que había recibido denuncias de conducta sexual inapropiada por parte del exministro.

Los medios publicaron que la ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, fue una de las presuntas víctimas, y posteriormente ella celebró la decisión de Lula.

Franco entró en la política tras el asesinato de su hermana Marielle Franco, una concejala en Río de Janeiro, cuya muerte en 2018 resonó en todo el mundo.

Las acusaciones fueron un golpe para el gobierno de Lula. Almeida, un profesor de Derecho para Población Negra, era uno de los funcionarios del gobierno de izquierda de Lula que más críticas lanzaba contra el racismo, junto con Franco.

Isabel Rodrigues, profesora en el estado de Sao Paulo, dijo el año pasado que Almeida la agredió sexualmente.

“Todavía hay un largo camino por recorrer antes que se haga justicia efectiva en este caso”, destacó el sábado en Instagram.

“Como víctima, tengo algo que decir: no suelten las manos de las mujeres”, agregó.

La violencia contra las mujeres es abundante en Brasil. Más de una de cada tres mujeres fue víctima de violencia sexual o de género a lo largo de un año, según un informe de 2025 del centro de estudios Foro Brasileño de Seguridad Pública, el número más alto desde que comenzaron los registros en 2017. Todas las formas de violencia contra las mujeres han aumentado desde entonces.

Tags
Breaking NewsBrasil
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
