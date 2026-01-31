Al menos 200 muertos tras derrumbe en una mina del Congo

Goma, República Democrática de Congo - Al menos 200 personas fallecieron a principios de semana cuando un deslave provocó el colapso de varias minas en una importante explotación de coltán en el este de República Democrática de Congo, dijeron las autoridades rebeldes el sábado.

El derrumbe ocurrió el miércoles en las minas de Rubaya, que están controladas por los rebeldes del M23, según informó a The Associated Press Lumumba Kambere Muyisa, portavoz del gobernador designado por la milicia para la provincia de Kivu del Norte. El alud estuvo causado por las fuertes lluvias, agregó.

“Por ahora, hay más de 200 muertos, algunos de los cuales siguen bajo el lodo y no han sido recuperados”, explicó Muyisa. Varias personas más sufrieron lesiones y fueron trasladadas a tres centros de salud en la ciudad de Rubaya, mientras que se esperaba que el sábado las ambulancias llevaran a los heridos a Goma, la ciudad más cercana a unos 50 kilómetros (30 millas) de distancia.

PUBLICIDAD

El gobernador de Kivu del Norte designado por los rebeldes ha suspendido temporalmente la minería artesanal en el lugar y ordenó la reubicación de los residentes que habían construido refugios cerca de la mina, añadió Muyisa.

Un antiguo minero que trabajó en la zona contó a The Associated Press que los aludes se repiten porque los túneles se excavan a mano, están mal construidos y no se realiza ningún mantenimiento.

“La gente excava por todas partes, sin control ni medidas de seguridad. En un solo pozo, puede haber hasta 500 mineros, y como los túneles discurren en paralelo, un derrumbe puede afectar a muchos pozos a la vez”, explicó Clovis Mafare.

Rubaya está en el corazón del este del país centroafricano, una zona rica en minerales que durante décadas ha sido devastada por la violencia de las fuerzas gubernamentales y de diferentes grupos armados, incluido el M23, respaldado por Ruanda y cuyo reciente resurgimiento ha agravado el conflicto y una ya de por sí grave crisis humanitaria.

República Democrática del Congo es un importante proveedor de coltán, un mineral metálico negro que contiene el tantalio, un metal raro que es clave para la producción de celulares inteligentes, computadoras y motores de aviones.

El país produjo alrededor del 40% del coltán mundial en 2023, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Australia, Canadá y Brasil son otros grandes proveedores. Más del 15% del suministro mundial de tantalio procede de las minas de Rubaya.

En mayo de 2024, el M23 tomó la ciudad y se apoderó de sus minas. Según un reporte de Naciones Unidas, desde entonces, los rebeldes han gravado el comercio y transporte de coltán, lo que les generaría unos ingresos de al menos $800,000 al mes.

PUBLICIDAD

El este del país lleva décadas sumido en una crisis intermitente. Los diversos conflictos han provocado una de las mayores crisis humanitarias en el mundo, con más de siete millones de desplazados, de los cuales más de 300,000 han huido de sus hogares desde diciembre.

A pesar del acuerdo firmado entre los gobiernos de República Democrática del Congo y Ruanda, mediado por Estados Unidos, y de las negociaciones en curso entre los rebeldes y el gobierno, los combates continúan en varios frentes en el región oriental y causan numerosas bajas civiles y militares.