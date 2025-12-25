Opinión
Suscriptores
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos 48 personas fueron asesinadas durante la noche de Navidad en Colombia

Representa una disminución de 20% comparado el mismo periodo el año pasado

25 de diciembre de 2025 - 5:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alto oficial explicó que el 54% de estos crímenes estuvieron relacionados con hechos de intolerancia y riñas, muchos de ellos asociados al consumo excesivo de alcohol. (Carlos Ortega)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Al menos 48 personas fueron asesinadas en Colombia durante la noche de Navidad y la madrugada de este jueves, lo que representa una disminución del 20% con relación al mismo periodo del año 2024, según informó la Policía.

“Durante las festividades de Navidad y la madrugada del 25 de diciembre, se presentaron 48 homicidios en todo el país. Eso corresponde a una disminución del 20 % con relación al año anterior”, dijo a periodistas el brigadier general de la Policía, Herbert Benavidez.

El alto oficial explicó que el 54% de estos crímenes estuvieron relacionados con hechos de intolerancia y riñas, muchos de ellos asociados al consumo excesivo de alcohol.

Igualmente, señaló que durante todo diciembre los homicidios han registrado una reducción del 8 % en el país, lo que se traduce en 78 vidas salvadas gracias a los planes preventivos y operativos desplegados por las autoridades en el país.

En este contexto, las ciudades que reportaron las mayores disminuciones en homicidios fueron Bogotá, Barranquilla, Pereira, Santa Marta y Valledupar.

Por otro lado, durante las festividades, la Policía atendió más de 30,300 llamadas a la línea de emergencia, de las cuales más de 16,700 correspondieron a riñas, alteraciones a la tranquilidad y conflictos ciudadanos.

En cuanto a lesiones personales, en diciembre se registraron 5,146 casos en todo el país, lo que implica una reducción del 21% respecto al año anterior. Además, desde el 1 de diciembre han sido capturadas 5,953 personas por distintos delitos; entre ellas, 269 por homicidio y 544 por porte ilegal de armas.

Finalmente, en la noche de Navidad se registraron 25 siniestros viales, con un saldo de 30 personas lesionadas y cuatro fallecidas. Sin embargo, estas cifras representan una reducción del 20 % en muertes frente a la misma fecha de 2024.

Tags
Breaking NewsColombiaNavidadAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
