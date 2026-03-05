American Airlines obtiene la autorización para reanudar sus vuelos regulares a Venezuela

American Airlines recibió el miércoles la aprobación para convertirse en la primera aerolínea estadounidense en reanudar sus vuelos a Venezuela.

La aerolínea anunció su intención de restablecer el servicio a Venezuela en enero, el mismo día en que el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Transporte abrir el espacio aéreo comercial sobre ese país tras la incursión militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro.

A pesar de que el Departamento de Estado sigue advirtiendo a los estadounidenses que no viajen a Venezuela, el gobierno despejó el camino para que American Airlines comience a programar vuelos allí.

American Airlines fue la última aerolínea estadounidense que volaba a Venezuela cuando en 2019 suspendió los vuelos entre Miami y la capital, Caracas, así como la ciudad petrolera de Maracaibo. La aerolínea dijo que los detalles de qué vuelos programará entre Estados Unidos y Venezuela no estaban disponibles de inmediato.

