NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

American Airlines obtiene la autorización para reanudar sus vuelos regulares a Venezuela

Es la primera aerolínea estadounidense en reanudar el servicio tras una suspensión en 2019

5 de marzo de 2026 - 8:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La aerolínea anunció su intención de restablecer el servicio a Venezuela en enero. (Cliff Owen)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

American Airlines recibió el miércoles la aprobación para convertirse en la primera aerolínea estadounidense en reanudar sus vuelos a Venezuela.

La aerolínea anunció su intención de restablecer el servicio a Venezuela en enero, el mismo día en que el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Transporte abrir el espacio aéreo comercial sobre ese país tras la incursión militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro.

A pesar de que el Departamento de Estado sigue advirtiendo a los estadounidenses que no viajen a Venezuela, el gobierno despejó el camino para que American Airlines comience a programar vuelos allí.

American Airlines fue la última aerolínea estadounidense que volaba a Venezuela cuando en 2019 suspendió los vuelos entre Miami y la capital, Caracas, así como la ciudad petrolera de Maracaibo. La aerolínea dijo que los detalles de qué vuelos programará entre Estados Unidos y Venezuela no estaban disponibles de inmediato.

Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela el sábado para “capturar” al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Reggie Carrera observa los daños en la casa de su amigo Jesús Linares, quien dice que fue alcanzada durante las operaciones militares en Catia La Mar.
1 / 18 | Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro. Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. - Matias Delacroix

-----

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
American AirlinesVenezuelaNicolás MaduroEstados UnidosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
