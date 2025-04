“Yo no pensé nada, de verdad fue una preocupación tan grande por lo que hubiera pasado y pensé en todos los amigos que tenía ahí adentro que siempre van, yo dije wow, que catástrofe, cogí para el aeropuerto y lo único que tenía en mente era tengo que llegar, tengo que ver qué hago, tengo que ayudar, tengo que estar ahí”, comentó durante la entrevista.

Su llegada al país se retrasó hasta las 3:30 de la tarde, cuando se dirigió a su oficina, donde se encontraban familiares y amigos, y que por seguridad personal le recomendaron no llegar hasta los escombros de lo que fue la discoteca.

“Me recomendaron que por un tema de seguridad no fuera, porque ya estaban los ánimos caldeados y no se podría saber que podía pasar en torno a mí, me quedé ahí y de ahí fue que hablé y di el mensaje de que estaba en el país”, expresó.