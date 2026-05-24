Armada británica retirará minas en el Estrecho de Ormuz a la espera de un acuerdo de paz

A BORDO DEL RFA LYME BAY - A bordo del RFA Lyme Bay, atracado frente a la costa de Gibraltar, cientos de marinos británicos esperan ser desplegados para una misión de limpieza de minas en el Estrecho de Ormuz que aún está en duda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra los aliados por no hacer más para apoyar el esfuerzo de guerra de Estados Unidos en Irán, cuyo asfixiante control del estrecho ha paralizado el transporte marítimo internacional y ha disparado los precios de la energía. En marzo, Trump dijo a los aliados de la OTAN que “fueran a buscar su propio petróleo” y aseguraran el estrecho ellos mismos.

En el extremo sur de la Península Ibérica, en el territorio británico de ultramar de Gibraltar, la Royal Navy del Reino Unido se dispone a hacerlo, pero sólo cuando se alcance un acuerdo de paz. Trump dijo el sábado que se ha “negociado en gran medida” un acuerdo con Irán tras las llamadas con Israel y otros aliados de la región, pero que aún hay que ultimarlo.

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1 / 20 | Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial. Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) - Captura 1 / 20 Desde Ormuz al Canal de Panamá: los puntos marítimos más importantes para el comercio mundial Por siglos, el Estrecho de Ormuz (Hormuz, en inglés), que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y a su vez, con el Mar de Arabia y el Océano Índico, ha jugado un papel crítico a nivel comercial. Según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, en inglés), el 21% del crudo que se comercia en todo el mundo pasa por Ormuz. En la foto, una vista desde el espacio tomada en abril de 2021 y divulgada por la Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos. (NASA, https://www.nasa.gov/image-article/strait-of-hormuz/) Captura Compartir

El ministro británico de las Fuerzas Armadas, Al Carns, llevó a un pequeño grupo de periodistas a visitar el RFA Lyme Bay mientras se prepara para una posible operación internacional, liderada por el Reino Unido y Francia, para asegurar el estrecho. Mientras Carns hablaba, el buque de desembarco anfibio, atracado en la puerta del Mediterráneo, estaba siendo cargado con munición y drones marinos cazaminas equipados con sonar.

Con una tripulación de varios centenares de marineros, el RFA Lyme Bay partirá pronto de Gibraltar para enlazar con el destructor británico HMS Dragon y buques aliados de apoyo aéreo antes de navegar por el Canal de Suez hacia el Golfo Pérsico.

“¿Qué otro país puede reunir a 40 naciones y llegar a una solución para hacer frente a un problema complejo que no podíamos predecir porque no estábamos involucrados?”, preguntó Carns, respondiendo a una pregunta de The Associated Press sobre lo que Trump quiere de su aliado británico.

Después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra el 28 de febrero, Teherán tomó represalias cerrando efectivamente el estrecho, una vía fluvial clave para el petróleo, el gas natural y los fertilizantes de la región, causando dolor económico global. El Reino Unido en particular ha atraído la ira de Trump, que ha descrito a la marina británica como “juguetes” y al primer ministro Keir Starmer como “no Winston Churchill”.

Al menos 6.000 buques han visto bloqueado su paso por el estrecho desde que comenzó el conflicto, según Carns.

Las minas iraníes podrían suponer una serie de amenazas.

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Irán podría tener una “enorme” variedad de minas a lo largo del estrecho, declaró la comandante Gemma Britton, responsable del Grupo de Explotación de Minas y Amenazas de la Royal Navy. Las minas podrían ser propulsadas por cohetes, cableadas o asentarse en el lecho marino y activarse por sonido, movimiento o luz.

A AP se le mostraron sistemas autónomos que pueden escanear el lecho marino y el agua con sonar en aproximadamente la mitad del tiempo que tarda un buque con tripulación en entrar y cartografiar posibles peligros. Los drones marinos equipados con sonar producen una imagen de los objetos bajo el agua, desde trampas de pesca hasta tuberías. La imagen se utiliza para identificar minas que pueden explorarse con sistemas acústicos avanzados y cámaras, explicó Britton.

Algunos de los sistemas del RFA Lyme Bay pueden cargarse en una embarcación más pequeña que puede botarse y pilotarse de forma autónoma desde el buque, que actúa como buque nodriza, esperando fuera de cualquier posible campo de minas, explicó Britton. Esto reduce el número de personas necesarias para entrar, dijo.

Una vez localizada una mina, un buceador con explosivos suele colocarle una carga antes de alejarse nadando para detonarla. Pero el RFA Lyme Bay está probando un vehículo teledirigido que se sumerge y deja caer una carga junto a la mina antes de detonarla, explicó Britton.

La prioridad, dijo, será despejar un carril de tránsito en el estrecho para permitir la salida de unos 700 buques. A continuación se despejará un carril en dirección contraria para permitir la entrada de buques, pero añadió que despejar todo el estrecho podría llevar meses o años.

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Aún no está claro si el Reino Unido y sus aliados se desplegarán

Aún no está claro si hay minas en el estrecho, ni si el Reino Unido y sus aliados se desplegarán para retirarlas.

A la pregunta de AP de si los esfuerzos británicos eran en parte para aparentar, para ganarse el favor de Estados Unidos, Carns dijo que estaba seguro de que algunas minas habían volado o flotado, pero que esa garantía no era suficiente para las compañías de seguros comerciales. Dijo que esas compañías necesitan “certeza absoluta” para que los buques vuelvan a viajar por el estrecho.

“Eso es lo que proporcionará esta capacidad”, dijo.

El esfuerzo internacional para asegurar el estrecho sólo tendría lugar una vez finalizadas las hostilidades.

“Los aspectos finales y los detalles del Acuerdo se están discutiendo actualmente y se anunciarán en breve”, dijo Trump el sábado en las redes sociales, sin dar detalles sobre los plazos.

No es la primera vez en las últimas semanas que se dice que un acuerdo está cerca.

“No sabemos cuándo van a llegar los estadounidenses, iraníes e israelíes a una solución adecuada”, dijo Carns.

Mientras tanto, el RFA Lyme Bay y su tripulación estarán esperando y estarán “muy, muy preparados”, dijo Carns.

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