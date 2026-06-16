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Artista ruso crítico de Putin es asesinado a tiros en Polonia

Dos ciudadanos bielorrusos, de 37 y 33 años, fueron detenidos cerca del consulado de Bielorrusia tras el asesinato

16 de junio de 2026 - 3:39 PM

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Un hombre identificado por los medios polacos como Robert Kuzovkov, (Vasily Krestyaninov)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un artista ruso de 44 años crítico del presidente ruso Vladímir Putin fue abatido a tiros cerca de su casa en Polonia, informaron los fiscales el martes.

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Dos ciudadanos bielorrusos, de 37 y 33 años, fueron detenidos cerca del consulado de Bielorrusia tras el asesinato del lunes, indicaron.

Los medios polacos identificaron a la víctima como Robert Kuzovkov, mientras que los fiscales lo nombraron únicamente como Robert K., de acuerdo con las leyes polacas de privacidad. Señalaron que era un artista que utilizaba el seudónimo Semyon Skrepetsky.

A través de su arte, “expresó críticas a las políticas actuales de las autoridades rusas”, afirmaron los fiscales en un comunicado.

Pintó retratos poco favorecedores de Putin, del líder checheno Ramzan Kadyrov y de otros altos funcionarios rusos. En uno se ve a Putin acunado en los brazos del dictador soviético Josef Stalin.

El domingo, publicó un video en su canal de YouTube en el que se le veía en Berlín tirando una bandera rusa a un cubo de basura el 12 de junio, cuando se conmemora la soberanía de Rusia.

Los fiscales indicaron que el artista fue abordado cerca de su casa en la ciudad polaca oriental de Biala Podlaska alrededor de las 9:45 de la mañana por un hombre no identificado que le disparó cinco veces antes de huir. Los fiscales señalaron que la víctima murió en el lugar por heridas de bala en la cabeza, el pecho y la espalda.

Los fiscales polacos no atribuyeron el homicidio a Moscú, y la Agencia de Seguridad Interna de Polonia no respondió a una solicitud de comentarios.

Desde que invadió Ucrania en 2022, Rusia ha sido acusada de intentar asesinar a sus opositores en el extranjero, incluido un ataque contra activistas exiliados en Francia y Lituania.

Funcionarios en Alemania también han desbaratado planes dirigidos contra el jefe de un proveedor alemán de armas para Ucrania y contra un funcionario militar ucraniano.

Las autoridades polacas detuvieron a un hombre en 2024 en lo que, según dijeron, era un plan para asesinar al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Ese mismo año, un piloto de helicóptero ruso que desertó fue asesinado en España, y los principales sospechosos son agentes rusos.

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