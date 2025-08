Asesinan a la tiktoker Keyla Andreina en transmisión en vivo: habría bromeado con que lo hicieran

La joven de 28 años, quien se dedicaba a la creación de contenido digital y a la venta de productos, se encontraba compartiendo con amigos cuando se acercó a un hombre, identificado como Manuel Andrés N., y en tono de broma se dirigió a él: “Manuelito, cómprame un bollo, el de la 20… Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no. Si me vas a matar, me dejas bien muerta, pero bien muerta para no sentir nada. No quiero sufrir, no quiero sufrir”.