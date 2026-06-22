Ataque con drones rusos en Ucrania mata a tres miembros de una misma familia, entre ellos un niño de 13 años

Kiev - Un ataque con drones rusos contra la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, causó la muerte de tres miembros de una misma familia, entre ellos un niño de 13 años y su padre, e hirió a otras dos personas, según informó el lunes un responsable regional.

Rusia ha bombardeado zonas civiles de Ucrania con drones y misiles desde que lanzó su invasión a gran escala contra su país vecino hace más de cuatro años, y según las cifras de las Naciones Unidas, más de 16,000 civiles han perdido la vida en la guerra. Los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos no han logrado poner fin a los combates.

El ataque en Sumy alcanzó una vivienda y causó la muerte de un hombre de 36 años, su hijo de 13 años y una mujer de 73 años, que era la madre de la pareja del hombre, según Oleh Hryhorov, jefe de la administración militar regional. La pareja del hombre y su hijo de 10 años resultaron heridos, añadió.

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El número de víctimas civiles en los ataques rusos se ha disparado recientemente, según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, mientras las fuerzas de Moscú luchan por ganar terreno en el campo de batalla.

1 / 9 | Imágenes de guerra: destrucción tras masivo ataque de Rusia a Ucrania. Women put flowers to the rubble of a destroyed house where three children were killed by a Russian strike in Korostyshiv, Zhytomyr region, Ukraine, Sunday, May 25, 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) - Evgeniy Maloletka 1 / 9 Imágenes de guerra: destrucción tras masivo ataque de Rusia a Ucrania Women put flowers to the rubble of a destroyed house where three children were killed by a Russian strike in Korostyshiv, Zhytomyr region, Ukraine, Sunday, May 25, 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) Evgeniy Maloletka Compartir

Al menos 274 civiles murieron y 1,763 resultaron heridos en Ucrania en mayo —la cifra mensual más alta de víctimas civiles desde abril de 2022—, según se informó a principios de este mes. La mayoría de las víctimas se registran en ciudades alejadas de la línea del frente, según se indicó.

Un ataque nocturno con drones rusos también causó la muerte de una mujer e hirió a tres personas, entre ellas un niño de 11 años, en la ciudad de Zaporizhzhia, al sureste de Ucrania, según informó el responsable regional, Iván Fedorov.

En total, Rusia lanzó durante la noche 88 drones de ataque de largo alcance y un misil balístico, según informó la Fuerza Aérea de Ucrania, y las defensas aéreas derribaron o neutralizaron 79 de los drones.

Mientras tanto, Ucrania lanzó muchos más drones contra Rusia y los territorios que controla, según el Ministerio de Defensa ruso, al tiempo que Kiev proseguía su campaña de largo alcance contra instalaciones petroleras, transporte militar e infraestructuras.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó el lunes que sus fuerzas interceptaron 301 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones rusas, la península de Crimea —anexionada ilegalmente—, el mar de Azov y el mar Negro.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó que se habían derribado 84 drones ucranianos que tenían como objetivo la capital rusa.

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No precisó si el atentado había causado daños, pero los cuatro aeropuertos de Moscú suspendieron temporalmente los vuelos tras el atentado.

Asimismo, según informaron las autoridades locales, se procedió a la evacuación de algunos edificios residenciales en la región rusa de Vladímir, al este de Moscú, y en la región de Tula, al sur de la capital, como consecuencia del ataque.

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