NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Aún quedan alrededor de 28,000 turistas varados en Israel, en medio de la guerra regional

El espacio aéreo solo ha abierto para vuelos de repatriación de israelíes que estaban fuera del país

6 de marzo de 2026 - 9:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vecinos frente a un edificio que fue alcanzado por un misil iraní en Tel Aviv, Israel. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Alrededor de 28,000 turistas siguen varados en Israel en el marco de la guerra regional, según datos de este viernes del Ministerio de Turismo israelí, que informó de que unos 9,000 que permanecían en el país ya han salido de su territorio.

Desde principios de esta semana Israel ha puesto en marcha un sistema para evacuar a los turistas por vía terrestre, puesto que el espacio aéreo solo ha abierto para vuelos de repatriación de israelíes que estaban fuera del país cuando, el pasado 28 de febrero, Israel y Estados Unidos atacaron Irán, iniciando una guerra regional.

Así, autobuses fletados por Turismo los han transportado al cruce fronterizo terrestre de Taba -en el extremo norte del golfo de Aqaba, marcando el límite sur entre el Sinaí (Egipto) y Eilat (Israel)- desde varios puntos del país.

Según Turismo, 37,000 turistas se quedaron varados en Israel al comenzar la guerra.

Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa)Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan una carretera dañada tras el impacto de un misil lanzado desde Irán en Jerusalén, el domingo 1 de marzo de 2026.(AP Photo/Mahmoud Illean)Leah Guttmann sostiene a su hijo, Teddy, mientras otras personas se refugian en un aparcamiento subterráneo mientras las sirenas antiaéreas advierten de la llegada de misiles lanzados por Irán hacia Tel Aviv, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
1 / 12 | Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos. Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa) - Leo Correa

Desde el inicio de la guerra con Irán se han producido en Israel al menos 13 impactos por los ataques con misiles iraníes, confirmó a EFE este miércoles el Ejército de Israel, de los cuales al menos cuatro han sido directos y se desconoce cuántos se corresponden a metralla o proyectiles con bombas de racimo.

Israel somete a censura militar los impactos de los misiles iraníes, que pueden penetrar en áreas civiles pero también en infraestructuras estratégicas (políticas, económicas, militares, etc.), por lo que es posible que la cifra sea mayor a la aportada por las fuerzas armadas.

