Autorizan a Jair Bolsonaro a cumplir condena en su casa por motivos de salud

SAO PAULO - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro recibió el martes permiso de un alto cargo de la justicia brasileña para cumplir su condena de 27 años por un intento de golpe de Estado en su casa en lugar de en prisión debido a su delicado estado de salud.

La decisión del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes se produjo tras la hospitalización de Bolsonaro desde el 13 de marzo por neumonía, uno de los varios problemas de salud que el exmandatario ha enfrentado desde que fue apuñalado por un hombre en 2018, antes de ser elegido presidente.

Bolsonaro estuvo recientemente en cuidados intensivos durante unos días debido a problemas renales y otros problemas. Sus médicos no dijeron cuándo dejaría el hospital en Brasilia, pero su estado general ha mejorado.

1 / 13 | Masivo reclamo: así protestaron miles de brasileños contra proyecto que reduciría condena de Bolsonaro. Miles de brasileños se manifestaron este domingo en varias ciudades del país contra el proyecto que avanza en el Congreso que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022. - Isaac Fontana 1 / 13 Masivo reclamo: así protestaron miles de brasileños contra proyecto que reduciría condena de Bolsonaro Miles de brasileños se manifestaron este domingo en varias ciudades del país contra el proyecto que avanza en el Congreso que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022. Isaac Fontana Compartir

La familia del líder derechista había solicitado que el tribunal lo enviara a casa desde que fue condenado en noviembre. Bolsonaro fue trasladado de la sede local de la policía federal a una celda más grande en enero.

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El lunes, el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, allanó el camino para que Bolsonaro sea puesto en prisión domiciliaria en lugar de volver a la cárcel.

Bolsonaro gobernó entre 2019 y 2022. Uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, ha dicho que se presentará a las elecciones presidenciales de octubre. Las encuestas muestran que está empatado con Luiz Inácio Lula da Silva.

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