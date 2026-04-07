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Bajo fuego: Israel ataca ocho puentes que Irán “utilizaba para el transporte de armas”

El Ejército afirma que el país también empleaba estas rutas para realizar actos terroristas

7 de abril de 2026 - 11:07 AM

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Las ruinas de uno de los edificios de la Universidad Sharif de Teherán este martes tras ser atacada el lunes por Estados Unidos e Israel. (Jaime León)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Jerusalén - El Ejército de Israel anunció este martes que atacó al menos ocho puentes que el régimen de Irán, asegura, “utilizaba para el transporte de armas y equipo militar”.

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El Ejército israelí detalla en un comunicado que en concreto bombardeó los puentes en varias zonas del país, incluyendo Teherán, Karaj, Tabriz, Kashan y Qom.

“Las fuerzas armadas subordinadas al régimen también han utilizado estos pasos para transportar armas y equipo militar y para llevar a cabo actividades terroristas contra el Estado de Israel y otros países de Oriente Medio”, prosigue la nota.

También advierte de que continuará “actuando contra cualquier infraestructura utilizada por las fuerzas armadas del régimen con fines militares, así como para promover actividades terroristas contra el Estado de Israel y otros países del mundo”.

A primera hora de este martes, la cuenta del Ejército en X en farsi publicó un mensaje en el que pedía a la población iraní que evitara usar los trenes hasta al menos las nueve de la noche hora local iraní, asegurando que era peligroso su presencia cerca de la red ferroviaria.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también ha presumido este martes de haber atacado puentes iraníes, y ha vuelto a insistir en que están “aplastando” al régimen de los ayatolás el día en el que concluye el último ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump para la reapertura completa del estrecho de Ormuz.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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