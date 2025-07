El Observatorio Fabra, ubicado en una colina con vista a Barcelona, reportó una temperatura promedio de 26 grados Celsius (78 grados Fahrenheit), rompiendo récords desde 1914. El promedio más caluroso anterior para junio fue de 25.6 C en 2003.

La misma estación meteorológica dijo que el lunes 30 de junio se registró un máximo de 37.9 C (100 F) para un solo día de junio.

Se pronosticó que las temperaturas extremas alcanzarían los 40 C (104 F) en París y se mantendrían inusualmente altas en Bélgica y los Países Bajos. Por el contrario, las temperaturas estaban bajando en Portugal, donde no se emitieron alertas rojas por calor.

Los expertos en clima advierten que es probable que los veranos futuros sean más calurosos que cualquiera registrado hasta la fecha. Para 2100, Francia podría ser hasta 4 C (39 F) más cálida, con temperaturas que superen los 40 C esperadas cada año y picos de calor extremos que podrían alcanzar los 50 C (122 F). Según Météo-France, el país podría enfrentar un aumento de diez veces en el número de días de ola de calor para 2100.