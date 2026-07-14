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Bukele asegura la candidatura presidencial de su partido para las elecciones de 2027

El presidente de El Salvador ganó las primarias de Nuevas Ideas y quedó encaminado a buscar un tercer mandato consecutivo

14 de julio de 2026 - 10:09 PM

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A finales de diciembre de 2025, Bukele dijo en una entrevista con un youtuber español que le gustaría seguir gobernando el país centroamericano por “diez años más” (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo la candidatura presidencial de su partido, Nuevas Ideas (NI), para las elecciones de 2027, según informó este lunes esa colectividad política.

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Nuevas Ideas publicó en su página web los resultados de las elecciones primarias celebradas el domingo, donde Bukele, de 42 años, figura como ganador de la candidatura presidencial.

Sin embargo, la colectividad no divulgó el porcentaje de votos obtenido por el mandatario ni informó si tuvo algún contendiente en el proceso interno.

Bukele, quien ya cumple un segundo mandato consecutivo y fue habilitado para aspirar a un tercero mediante una polémica reforma constitucional, no se ha pronunciado sobre los resultados de las primarias.

Como próximo paso de cara a las elecciones de 2027, deberá inscribir oficialmente su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral.

La Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, aprobó y ratificó el 31 de julio de 2025, en una sola jornada y sin debate previo, una reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con la que Bukele quedó habilitado para aspirar a un tercer mandato consecutivo.

La reforma también amplía el periodo presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.

Diversas encuestas publicadas recientemente muestran que Bukele mantiene altos niveles de popularidad, principalmente por la reducción de la violencia y el combate contra las pandillas. Sin embargo, también reflejan un aumento en las preocupaciones de la población por la situación económica.

A finales de diciembre de 2025, Bukele dijo en una entrevista con un youtuber español que le gustaría seguir gobernando el país centroamericano por “diez años más”, aunque aclaró que se trataba únicamente de un deseo.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 un segundo mandato consecutivo, pese a que la Constitución vigente en ese momento prohibía la reelección inmediata. No obstante, la reforma constitucional adelantó las elecciones presidenciales para 2027, cuando también se elegirán diputados y alcaldes.

La página de Nuevas Ideas sí publica los porcentajes de votos obtenidos por los aspirantes a diputaciones, pero no divulga el respaldo obtenido por Bukele en la contienda interna.

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El SalvadorNayib BukeleBreaking NewsElecciones
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