Camboya busca cerrar centros de estafa en línea a finales de abril

Phnom Penh, Camboya- Camboya espera cerrar todos los centros de estafa en línea notorios del país a finales del próximo mes, dijo el miércoles el jefe del esfuerzo de la nación del sudeste asiático para combatir la ciberdelincuencia.

El ministro Chhay Sinarith, responsable de la Comisión para la Lucha contra las Estafas en Internet, declaró a The Associated Press en una entrevista que, desde julio, el gobierno ha puesto en el punto de mira 250 lugares en los que se cree que se lleva a cabo esta lucrativa actividad delictiva, y ha cerrado alrededor del 80%, es decir, 200 de ellos.

Dijo que la policía llevaría a cabo actividades de represión después de abril en un intento de evitar que resurgieran los centros de estafa.

Camboya ya ha emprendido anteriormente medidas enérgicas contra los centros de estafa en línea, pero sin mayor efecto.

Según expertos de las Naciones Unidas y otros analistas, la ciberdelincuencia ha florecido en el Sudeste Asiático, especialmente en Camboya y Myanmar, y las víctimas de estafas de todo el mundo reciben anualmente decenas de miles de millones de dólares.

El sector está estrechamente relacionado con la trata de seres humanos, ya que se emplea a ciudadanos extranjeros para llevar a cabo estafas relacionadas con el romance y las criptomonedas, a menudo tras ser reclutados con falsas ofertas de trabajo y luego obligados a trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud.

Chhay Sinarith declaró que, en la última ofensiva, el gobierno había abierto 79 causas judiciales contra 697 presuntos estafadores y sus cómplices.

Al mismo tiempo, ha repatriado a casi 10,000 trabajadores de centros de estafa de 23 países, dijo, con menos de 1,000 a la espera de la repatriación oficial. Otros que han escapado o han sido liberados de los centros intervenidos han vuelto a casa por su cuenta.

Camboya colabora estrechamente con otros países, especialmente China y Estados Unidos, para combatir el problema, afirmó.

La policía camboyana realizó el martes una redada en un presunto centro de estafas situado en un rascacielos de la capital, Phnom Penh, y detuvo a unos 60 camboyanos y ciudadanos chinos en sus mesas de trabajo.

“Hicieron cháchara para convencer a la gente de Europa de que invirtiera el dinero con ellos, pero su inversión es falsa y fraudulenta. No es real”, afirma Bun Sosekha, subcomisario de la Policía Municipal de Phnom Penh.

A primera hora del miércoles, se mostró a los periodistas el material confiscado en redadas en otros lugares, incluidos uniformes y tarjetas de identificación falsas utilizadas por los estafadores para hacerse pasar en Internet por policías japoneses y engañar e intimidar a las víctimas.

Camboya se ha visto asolada por esta actividad ilícita desde que comenzó a una escala mucho menor, en torno a 2012, cuando se realizaba principalmente a través de teléfonos con protocolo de voz sobre Internet (VOIP), en los que las personas que llamaban ocultaban su ubicación e identidad, explicó Chhay Sinarith.

Las estafas proliferaron durante la pandemia de COVID-19, cuando los casinos, muchos de los cuales ya se dedicaban a la actividad gris del juego en línea, dejaron de tener clientes presenciales y recurrieron a las estafas en línea a escala industrial.