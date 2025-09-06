Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de septiembre de 2025
86°nubes rotas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Casi 123,000 vuelos se vieron afectados por interferencias rusas del GPS en cuatro meses

6 de septiembre de 2025 - 1:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, durante la visita a la frontera polaco-bielorrusa el 31 de agosto de 2025. (ARTUR RESZKO)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Casi 123,000 vuelos se han visto afectados entre enero y abril por señales rusas que interfieren con el GPS y otros sistemas satelitales entre enero, según un informe de Suecia y cinco países vecinos al que la cadena de televisión sueca SVT ha tenido acceso.

RELACIONADAS

Según la Agencia Sueca de Transporte, se ha registrado un aumento significativo de alertas sobre interferencias en los sistemas de navegación aérea en los últimos meses, incluido el que detectó el avión en el que viajó recientemente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Bulgaria.

Junto a los países alrededor del mar Báltico, la agencia sueca ha mapeado la magnitud del problema, que revela que entre enero y abril se vieron afectados 122,607 vuelos de 365 aerolíneas.

En algunos espacios aéreos más del 40% de todos los vuelos se vieron afectados por las interferencias con el GPS.

Se han observado tanto interferencias (bloqueo de señales) como suplantación (señales GNSS falsas que engañan a los sistemas).

Los efectos van desde informes falsos de posición hasta fallos de sistemas que pueden acompañar al vuelo hasta su destino.

Las distorsiones impactaron especialmente los espacios aéreos de Polonia, los tres países bálticos, Finlandia y Suecia.

En el último año el problema ha aumentado notablemente. Solo en Suecia lo que va de año se han reportado más de 733 incidentes que afectan a la aviación civil.

En todo el año 2023 hubo 55 interferencias, en tanto que en 2024 ya fueron 495.

Las autoridades han rastreado de dónde provienen las perturbaciones, y gracias a mediciones se han podido localizar emisores de interferencias en Kaliningrado, San Petersburgo, Smolensk y Rostov.

“Podemos afirmar, y además tenemos pruebas, de que las perturbaciones se originan en territorio ruso”, dijo Andreas Holmgren, jefe de unidad de la Agencia Sueca de Transporte, a SVT.

“Consideramos la situación grave, ya que observamos un aumento constante de las interferencias y no una disminución de las mismas”, afirmó

“Es preocupante que un sistema global, utilizado por muchas partes de la sociedad, sea perturbado deliberadamente”, sostuvo además.

Este desarrollo representa un peligro creciente para la seguridad aérea, según advirtieron los países afectados a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que ha exigido que “Rusia cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice que las interferencias cesen de inmediato”.

Rusia aún no ha reaccionado oficialmente a las acusaciones en su contra.

Tags
Breaking NewsRusiaSueciaPoloniaFinlandia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 6 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: