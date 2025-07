Le consultaron qué hacer. Y escucharon atentos. Las noticias no eran buenas: “Claudio nos explicó que los padres de la lechuza no volverían a alimentarla ni podían reubicarla en el nido. Su destino, lamentablemente, era la muerte ”, relata Flavia Cabo.

Generalmente, Claudio Restivo se encargaría de un caso como el de la lechuza recién encontrada. Pero, en esta oportunidad, no podía. Había rescatado una camada de crías de comadreja que requerían todo su tiempo y atención. “Debo confesar que al principio no quería tener a este bebé en casa. Pero antes de dejarla morir, acepté”, confesó Flavia Cabo, la mujer que encontró al ave.

“Si un pichón cae, los padres no lo regresan al nido”

Probablemente, el pichón habría caído del nido durante una tormenta. “Estas lechuzas no son de fabricar nidos complejos. En cuanto encuentran una superficie plana, ahí ponen sus huevos. Si algún pichón cae, los padres no los regresan al nido, ya que no pueden transportarlos. Algunos pueden seguir alimentándolos mientras el pichón responda activamente. Pero, si sufrió heridas graves en la caída, los padres no pierden tiempo y se dedican al resto de la camada. Es parte del ciclo natural: algunas crías sobreviven y otras no”, explica Restivo, que es Guardaparque de la Reserva Natural Urbana Parque del Este.