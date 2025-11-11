China anuncia restricciones a productos químicos tras el acuerdo con Donald Trump

China dijo el lunes que está cumpliendo su promesa de tomar medidas enérgicas contra los productos químicos que pueden ser utilizados para fabricar fentanilo, un tema clave para el presidente Donald Trump durante las recientes conversaciones con el líder chino Xi Jinping, ya que pretendían tomar medidas para aliviar una guerra comercial.

Pekín anunció nuevas restricciones a la exportación a Estados Unidos, Canadá y México de 13 productos químicos “fabricantes de drogas”, incluidos los que se utilizan para producir el opioide sintético al que se atribuyen decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año. Tras reunirse con Xi en Corea del Sur el mes pasado, Trump dijo que China ayudaría a poner fin a la crisis del fentanilo y que reduciría un arancel relacionado del 20% al 10%.

Muestra la naturaleza de ida y vuelta de la cooperación entre Estados Unidos y China sobre el fentanilo a lo largo de los años y disminuye las recientes tensiones después de que Trump lanzara su campaña de aranceles, incluidos aquellos contra el país que es el principal exportador de ingredientes farmacéuticos, como los productos químicos utilizados para fabricar fentanilo.

“Lo que la administración Trump ha acordado esencialmente con Pekín es que Pekín reinicie lo que había estado haciendo durante la segunda parte de 2024”, dijo Vanda Felbab-Brown, investigadora principal centrada en la crisis de los opioides en la Brookings Institution.

La cooperación en materia de fentanilo ha sido durante mucho tiempo un punto de fricción en las relaciones entre Pekín y Washington.

En 2019, durante el primer mandato de Trump, Pekín dio un gran paso al restringir el fentanilo y las sustancias relacionadas a petición del presidente estadounidense. Cuando aumentaron las tensiones entre Pekín y Washington por cuestiones de derechos humanos, China empezó a paralizar la cooperación antinarcóticos en 2020 antes de formalizarla dos años después.

En 2023, Estados Unidos incluyó a China en la lista de “principales países productores de drogas ilícitas”, antes de que el entonces Presidente Joe Biden se reuniera con Xi en California para conseguir que Pekín aceptara cooperar.

Poco después, Pekín restringió más sustancias, entre ellas otro opioide sintético y sustancias químicas que se añaden al fentanilo. En septiembre de 2024 se restringieron otros precursores clave del fentanilo.

Tras su toma de posesión, Trump impuso dos aranceles del 10% a China, acusándola de no frenar el flujo de sustancias químicas. Pekín respondió con sus propios aranceles y una pausa en la cooperación sobre el fentanilo.

“La administración Trump cometió el gran error de descontar por completo e ignorar lo que China estaba haciendo con Estados Unidos en 2024 y simplemente entrar a cañonazos” con los aranceles, dijo Felbab-Brown.

Eso, dijo, ha permitido a Pekín negociar para retomar medidas que ya estaban sobre la mesa en la segunda mitad de 2024 y “conseguir el doble de puntos”.

La Casa Blanca no respondió el lunes a una solicitud de comentarios sobre las nuevas restricciones a la exportación impuestas por China.

También el lunes, Pekín señaló un endurecimiento de la aplicación de la ley con un aviso público de la Comisión Nacional de Control de Estupefacientes de China en el que se instaba a las empresas a cumplir los códigos fiscales, las normas aduaneras, las leyes de Internet y la normativa sobre divisas.

Las sustancias químicas recientemente restringidas por Pekín pueden seguir exportándose sin licencia a otros países, además de los tres norteamericanos mencionados en el anuncio del Ministerio de Comercio chino. El fentanilo se fabrica principalmente en México.

El reto sigue siendo que las “sustancias químicas muy básicas” con usos generalizados y legítimos en la química, la agricultura y la industria farmacéutica se utilizan cada vez más para fabricar opioides sintéticos, afirmó Felbab-Brown.

En septiembre, Trump siguió incluyendo a China en la lista de “principales países productores de drogas ilícitas.”