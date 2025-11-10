Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de noviembre de 2025
80°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Detenido estadounidense en Paraguay acusado de procesar cannabis en laboratorio ilegal

El imputado presuntamente aumentaba el THC en los productos que vendía

10 de noviembre de 2025 - 7:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El allanamiento surgió a partir de una denuncia anónima que pasó al trabajo de inteligencia y el desmantelamiento del laboratorio clandestino. (Charlie Riedel)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay detuvieron a un ciudadano estadounidense al acusarlo de procesar aceite de cannabis y empaquetar cigarrillos de marihuana en un laboratorio clandestino instalado en la ciudad de Luque, vecina de Asunción, informó este lunes esa institución.

RELACIONADAS

La Senad dijo en un comunicado que el sujeto ingresó al país en junio pasado “con el objetivo de estructurar una red de distribución nacional e internacional de marihuana en distintas presentaciones comerciales”.

“Durante el allanamiento, los intervinientes constataron la existencia de un laboratorio de fabricación de aceite de cannabis con alta concentración de THC (tetrahidrocannabinol), además de un sistema de empaquetado de cigarrillos de marihuana listos para la comercialización”, informó la Senad.

El titular del organismo antidroga, Jalil Rachid, afirmó en un video difundido por la institución que el estadounidense adulteraba los porcentajes de THC para “aumentar la sustancia psicoactiva en los productos que ofrecía” para la venta.

El funcionario destacó que a partir de una denuncia anónima se hizo el trabajo de inteligencia que permitió el allanamiento de la vivienda y el desmantelamiento del laboratorio clandestino.

Tags
Breaking NewsParaguayCannabis
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 10 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: