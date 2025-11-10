Detenido estadounidense en Paraguay acusado de procesar cannabis en laboratorio ilegal

Los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay detuvieron a un ciudadano estadounidense al acusarlo de procesar aceite de cannabis y empaquetar cigarrillos de marihuana en un laboratorio clandestino instalado en la ciudad de Luque, vecina de Asunción, informó este lunes esa institución.

La Senad dijo en un comunicado que el sujeto ingresó al país en junio pasado “con el objetivo de estructurar una red de distribución nacional e internacional de marihuana en distintas presentaciones comerciales”.

“Durante el allanamiento, los intervinientes constataron la existencia de un laboratorio de fabricación de aceite de cannabis con alta concentración de THC (tetrahidrocannabinol), además de un sistema de empaquetado de cigarrillos de marihuana listos para la comercialización”, informó la Senad.

El titular del organismo antidroga, Jalil Rachid, afirmó en un video difundido por la institución que el estadounidense adulteraba los porcentajes de THC para “aumentar la sustancia psicoactiva en los productos que ofrecía” para la venta.