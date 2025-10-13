Opinión
13 de octubre de 2025
87°bruma
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Choque de trenes rápidos en Eslovaquia deja decenas de heridos, dos de ellos en estado crítico

Las autoridades no descartan que la colisión haya sido causada por un error humano

13 de octubre de 2025 - 9:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La policía eslovaca indicó que se estimaba que había unos 80 pasajeros a bordo. (Slovak Police)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bratislava - Dos trenes rápidos colisionaron en el este de Eslovaquia el lunes, hiriendo a decenas de pasajeros, incluidos dos en estado crítico, según informaron las autoridades.

El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Rožňava poco después de las 10 de la mañana, según informaron los Ferrocarriles Eslovacos.

La policía eslovaca indicó que se estimaba que había unos 80 pasajeros a bordo, pero no ofrecieron más detalles de inmediato.

El Ministro del Interior, Matúš Šutaj Eštok, afirmó que dos de los heridos estaban en estado crítico, mientras que las otras lesiones no eran graves.

Las imágenes de la colisión mostraban la parte delantera de una locomotora gravemente dañada, mientras que el otro tren descarriló.

Las autoridades han abierto una investigación sobre la causa del accidente. Šutaj Eštok sugirió que podría deberse a un error humano.

Tags
EslovaquiaTrenesBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
