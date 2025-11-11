Opinión
prima:Suscriptores
11 de noviembre de 2025
Mundo
Conmemoran en Europa aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial

Flores de amapola roja fueron arrojadas sobre soldados, políticos y espectadores de todo el mundo

11 de noviembre de 2025 - 11:02 AM

Soldados australianos al lado de los nombres de soldados desaparecidos durante la Primera Guerra Mundial en el Memorial Menin en Ypres, Bélgica. (Virginia Mayo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Flores de amapola roja fueron arrojadas sobre soldados, políticos y espectadores de todo el mundo reunidos en el oeste de Bélgica el martes para conmemorar el fin de la Primera Guerra Mundial.

Colocaron coronas en un monumento recién renovado para los caídos en Ypres, la ciudad belga que se ganó el sombrío honor de ser sinónimo de la brutalidad del conflicto.

El martes se conoce como el Día del Armisticio —o el Día de los Veteranos en Estados Unidos y el Día del Recuerdo en Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica—, marcando el fin de la Primera Guerra Mundial.

Soldados desde Nueva Zelanda hasta Canadá desfilaron por la ciudad hacia la Puerta de Menin, un enorme monumento de piedra inscrito con los nombres de decenas de miles de soldados que murieron pero quedaron sin tumbas.

Las gaitas y cornetas resonaron junto a una guitarra eléctrica que tocó “Masters of War” de Bob Dylan en flamenco e inglés. Un coro cantó “Imagine” de John Lennon.

En Gran Bretaña, muchas personas hicieron una pausa para dos minutos de silencio a las 11 de la mañana, marcando el momento en que la guerra terminó en 1918, a la 11ª hora del 11º día del 11º mes.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron asistió a la ceremonia tradicional en la Tumba del Soldado Desconocido bajo el Arco de Triunfo y encendió la llama eterna en el monumento grabado con las palabras: “Aquí descansa un soldado francés que murió por la nación”.

El primer ministro australiano Anthony Albanese declaró que el minuto de silencio de la nación fue “un eco silencioso del silencio que cayó sobre Europa cuando las armas se detuvieron en 1918”.

De 1914 a 1918, los ejércitos de Francia, el Imperio Británico, Rusia y Estados Unidos lucharon contra una coalición liderada por Alemania que incluía a los imperios austrohúngaro y otomano. La guerra mató a casi 10 millones de soldados, a veces decenas de miles en un solo día.

Cientos de miles murieron solo en Ypres.

Los campos empapados de sangre de la región de Flandes vieron el desarrollo de formas más modernas de matar. Caballos galopaban junto a tanques. Se introdujo el gas venenoso. La vigilancia aérea proporcionó precisión a la artillería que abrumó las fortificaciones medievales.

A raíz de “la guerra para acabar con todas las guerras” y luego la Segunda Guerra Mundial, se forjó un sistema geopolítico moderno con el objetivo de evitar futuros conflictos, dando lugar a las Naciones Unidas y la Unión Europea.

Décadas después, en una Europa una vez devastada, las naciones están nuevamente rearmándose, invirtiendo en la industria de defensa en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

La UE de 27 naciones ha estado preocupada por una serie de violaciones del espacio aéreo, algunas de ellas cerca de sus fronteras con Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Los funcionarios occidentales han acusado a Rusia y sus apoderados de organizar docenas de incidentes de sabotaje.

Aparte de Europa, las guerras en lugares tan distantes como Gaza y Sudán han tenido un impacto mucho más allá de sus fronteras. Las tensiones en Asia han llevado a Japón y otros a aumentar el gasto militar. Y en todo el mundo, movimientos políticos ascendentes desafían el orden democrático, con el autoritarismo en aumento.

