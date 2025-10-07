Conmoción en México: hallan cadáver de un sacerdote en violento estado del sur

CIUDAD DE MÉXICO — El cadáver de un sacerdote que trabajaba en Guerrero, en el sur de México, fue localizado por las autoridades el lunes en una región montañosa de este estado de gran actividad del crimen organizado y donde el año pasado fue secuestrado un obispo retirado que intentó mediar entre cárteles locales.

La fiscalía local informó del hallazgo en un comunicado en el que solo identificó al fallecido como Bertoldo “N”, pero José de Jesús González, obispo de Chilpancingo-Chilapa, la diódesis donde trabajaba el sacerdote, había alertado previamente de la desaparición del religioso Bertoldo Pantaleón Estrada desde el sábado.

Las autoridades indicaron que ya investigaban el homicidio aunque no ofrecieron más detalles de lo sucedido.

El sacerdote tenía 58 años y era párroco de la iglesia de San Cristóbal en la localidad de Mezcala, una zona de altos niveles de violencia porque en ella operan distintos grupos criminales. En esa región fue donde hace más de una década desaparecieron 43 estudiantes de magisterio, un crimen todavía sin esclarecer.

Los jesuitas de México emitieron un comunicado lamentando su muerte y exigieron que se esclarezca lo sucedido.

Sacerdotes y religiosos, generalmente vinculados a la defensa de los derechos humanos, son a menudo objetivo de los criminales en México. En octubre, fue asesinado al salir de misa el padre Marcelo Pérez, un reconocido activista del estado de Chiapas, frontera con Guatemala.

Según el Centro Católico Multimedial, que llega registro de las agresiones a religiosos, diez sacerdotes fueron asesinados en México de 2019 a 2024, un periodo en el que también contabilizaron 900 extorsiones y amenazas de muerte contra miembros de la Iglesia católica en México y diversas agresiones.