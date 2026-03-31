Consternado Haití por matanza de 70 personas en ataque de pandilleros

Puerto Príncipe- Haití sigue consternado por la matanza de al menos 70 personas - según cifras de una ONG - el domingo a manos del grupo armado Gran Grif, un ataque registrado a pocos días de la llegada, prevista para este miércoles, de las primeras tropas de la Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG) creada en 2025 por las Naciones Unidas.

Esta masacre, ocurrida en las localidades de Jean Denis y Pont Sondé, del departamento de Artibonite, situado al norte de la capital haitiana, fue denunciada el lunes por el director de la ONG Collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimé, que precisó la cifra de 70 muertos y 30 heridos, además de 50 casas incendiadas.

Hasta ahora, la Oficina del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, no se ha pronunciado sobre la matanza, mientras que la Policía informó el lunes de la muerte de 16 personas en el ataque.

1 / 9 | "Barbecue", el expolicía convertido en pandillero que lidera una poderosa coalición ganga en Haití. Jimmy Chérizier, alias "Barbecue", presuntamente, escenificó múltiples masacres entre el 2018 y 2020 que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cobraron las vidas de decenas de ciudadanos. - Johnson Sabin 1 / 9 "Barbecue", el expolicía convertido en pandillero que lidera una poderosa coalición ganga en Haití Jimmy Chérizier, alias "Barbecue", presuntamente, escenificó múltiples masacres entre el 2018 y 2020 que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cobraron las vidas de decenas de ciudadanos. Johnson Sabin Compartir

Condenas contra la nueva masacre

En las últimas horas organizaciones no gubernamentales y las embajadas de Estados Unidos y Francia expresaron su condena y repudio a este ataque, que recuerda a otras masacres que han tenido lugar en Haití, en medio de una violencia extrema que, según la ONU, causó la muerte de al menos 5,500 personas entre marzo de 2025 y mediados de enero de 2026.

PUBLICIDAD

“Condenamos a las bandas terroristas que siguen asesinando a sus compatriotas haitianos sin ningún respeto por la vida ni la dignidad humana. Nos solidarizamos con el pueblo haitiano, que está harto de la violencia y merece un país pacífico y próspero”, expresó la Embajada de Estados Unidos a través de su cuenta en X.

Por su parte, la Embajada de Francia condenó “con la mayor firmeza” el ataque de Gran Grif y recalcó en una nota en Facebook que “este grupo criminal es objeto de sanciones de las Naciones Unidas debido a su implicación en graves violaciones contra la población”.

Ambas embajadas reiteraron su apoyo a las fuerzas de seguridad haitianas y a la FRG.

La FRG, concedida con una dotación de 5,500 efectivos, toma el relevo de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) que permaneció en el país casi dos años sin grandes resultados.

Dudas sobre la actuación del Gobierno

La ONG Colectivo Défenseurs Plus acusó al gobierno haitiano de mostrar una “pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante” ante la “barbarie” que significó la masacre.

“La falta de respuesta en materia de seguridad y el abandono de Artibonite en manos de los grupos armados ponen de manifiesto una renuncia total de las autoridades a sus responsabilidades soberanas”, dijo la organización en una nota.

1 / 22 | Los acontecimientos que llevaron a la crisis de violencia en Haití. Aunque Haití ha tenido problemas de seguridad por décadas, en julio de 2021 comenzó un vacío de poder luego de que un comando armado asaltara el palacio presidencial y asesinara al entonces presidente Jovenel Moïse. - The Associated Press 1 / 22 Los acontecimientos que llevaron a la crisis de violencia en Haití Aunque Haití ha tenido problemas de seguridad por décadas, en julio de 2021 comenzó un vacío de poder luego de que un comando armado asaltara el palacio presidencial y asesinara al entonces presidente Jovenel Moïse. The Associated Press Compartir

Este nuevo brote de violencia ha obligado a cerca de seis mil personas a huir hacia Marchand Dessalines, Petite Rivière y Saint-Marc (localidades de Artibonite), entre otros lugares, sumiendo a familias enteras en una precariedad inhumana, se lee en la nota.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Oficina de Protección del Ciudadano (OPC) de Haití expresó su “profunda preocupación” ante esta tragedia y subrayó que el acceso a las zonas afectadas sigue siendo extremadamente difícil debido a la presencia de grupos armados, en particular las bandas ‘Gran Grif’ y ‘Kokorat San Ras’, lo que complica las operaciones de asistencia y verificación.

“Ante esta situación alarmante, la OPC insta a las autoridades estatales a activar el Consejo Superior de la Policía Nacional de Haití (CSPN) con vistas a una respuesta coordinada y adecuada”, dijo la organización en un comunicado, en el que pidió a las autoridades reforzar sin demora los dispositivos de seguridad en Artibonite.