Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Controlado incendio registrado en refinería de La Habana

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba aseguró que el siniestro fue contenido exitosamente

14 de febrero de 2026 - 8:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Larefinería Ñico Lopez este viernes, donde ocurrió un incendio que según autoridades fue controlado rápidamente y se investigan las causas, en La Habana. (FELIPE BORREGO)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Habana- El incendio registrado este viernes en las instalaciones de la refinería Ñico López, en La Habana, fue controlado por el cuerpo de bomberos de la capital sin que hasta el momento se reporten daños importantes ni heridos, según medios oficiales.

RELACIONADAS

El Ministerio de Energía y Minas aseguró que sobre las 8:20 p.m., hora local, en redes sociales que el incendio había sido controlado poco más de una hora después de iniciarse.

Por su parte, el director de la instalación, Maikel David Cabrera, señaló a los medios estatales que el siniestro ocurrió en un almacén de productos químicos “en desuso” y que las “llamas no alcanzaron depósito de combustible alguno” ni se extendieron a otras áreas.

Cabrera añadió que la refinería trabaja con normalidad después del incidente. Por el momento, las autoridades cubanas no han informado las causas del incendio.

La Ñico López es una de las tres refinerías de Cuba. Se trata de una antigua instalación energética que fue nacionalizada en 1960 y cuenta con capacidad para procesar tanto el pesado crudo nacional como petróleo importado.

No obstante, esta infraestructura arrastra problemas de años en el ámbito técnico. Se ha advertido además de su proximidad a zonas densamente pobladas, con el riesgo que ello conlleva, y del impacto de sus vertidos en el ecosistema de la bahía.

El incendio se produce en plena crisis energética en Cuba. Desde mediados de 2024 la isla sufre prolongados apagones diarios, que se han intensificado en los últimos meses, por las frecuentes averías de sus centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar suficiente combustible.

AME4813. LA HABANA (CUBA), 13/02/2026.- Fotografía tomada a través de rastreo de redes de un incendio en las instalaciones de la refinería Ñico López este viernes, en La Habana (Cuba). EFE/ Rastreo de Redes / /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME4813. LA HABANA (CUBA), 13/02/2026.- Fotografía tomada a través de rastreo de redes de un incendio en las instalaciones de la refinería Ñico López este viernes, en La Habana (Cuba). EFE/ Rastreo de Redes / /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) (RASTREO DE REDES)

Estados Unidos cortó a principios de enero los envíos de crudo venezolano al país y tres semanas más tarde amenazó con aranceles a los países que suministrasen petróleo a la isla.

Cuba no es ajena a los incendios en instalaciones petroleras. En agosto de 2022 la base de supertanqueros de combustible de la provincia de Matanzas (occidente), la principal infraestructura de reservas estratégicas del país ardió en llamas tras la caída de un rayo.

La isla tardó una semana en controlar el incendio, que se convirtió en el mayor desastre industrial en la historia reciente del país y se cobró la vida de 17 personas. El fuego dañó por completo la estructura de hasta cuatro tanques -de un total de ocho- con una capacidad de 50,000 metros cúbicos cada uno.

Tags
Breaking NewsCubaPetróleoIncendios
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 13 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: