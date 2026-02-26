Corea del Norte advierte que podría destruir el Sur si se ve amenazada

El líder norcoreano, Kim Jong Un, afirmó que su país, dotado de armas nucleares, podría “destruir completamente” Corea del Sur si su seguridad se viera amenazada, reiterando su negativa a dialogar con Seúl, dijeron el jueves los medios estatales. Sin embargo, dejó la puerta abierta al diálogo con Washington al concluir un congreso del partido gobernante en el que esbozó sus objetivos políticos para los próximos cinco años.

En los últimos años, Kim ha agudizado su retórica hacia Seúl y ha subrayado su rechazo a la diplomacia intercoreana. Los expertos afirman que lo más probable es que esto no presagie enfrentamientos militares, sino que su intención sea avanzar en un esfuerzo más amplio por afirmar un papel regional más contundente respaldado por el arsenal nuclear de Kim y sus lazos con Moscú y Pekín.

Según la Agencia Central de Noticias de Corea, Kim también abogó por desarrollar nuevos sistemas de armamento para reforzar su ejército nuclear, incluidos misiles balísticos intercontinentales que podrían lanzarse desde el agua y un arsenal ampliado de armas nucleares tácticas, como artillería y misiles de corto alcance, dirigidos a Corea del Sur.

El congreso del Partido de los Trabajadores, que concluyó el miércoles en Pyongyang con una duración de siete días, es el acontecimiento político más importante de Corea del Norte y un espectáculo cuidadosamente coreografiado que glorifica el liderazgo de Kim ante miles de delegados.

Kim culminó las reuniones con un desfile militar nocturno en la capital, compartiendo protagonismo con su cada vez más prominente hija, que se cree se llama Kim Ju Ae y tiene unos 13 años.

Vestidos con abrigos de cuero a juego, los dos charlaban constantemente, señalando las formaciones del desfile y cantando junto a los artistas. La niña observó cómo su padre y los altos mandos militares saludaban a los aviones de combate que sobrevolaban la iluminada plaza Kim Il Sung, que lleva el nombre del abuelo fundador del Estado de Kim Jong Un.

Los informes y las imágenes de los medios de comunicación estatales indicaron que el desfile omitió las armas más grandes de Kim, incluidos los misiles balísticos intercontinentales potencialmente capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos, lo que alimentó las especulaciones de que buscaba evitar enemistarse con Washington antes de un posible diálogo.

En el congreso, Kim afirmó que el desarrollo acelerado de su programa nuclear y de misiles en los últimos años “cimentó permanentemente” el estatus del país como estado poseedor de armas nucleares, y pidió a Estados Unidos que deseche lo que percibe como políticas “hostiles” hacia el Norte si quiere reanudar un diálogo estancado desde hace tiempo.

El Ministerio de Unificación surcoreano dijo que era lamentable que el Norte siguiera definiendo las relaciones intercoreanas como hostiles y que Seúl proseguirá “pacientemente” los esfuerzos para estabilizar la paz.

Kim pide a Estados Unidos que deseche su política “hostil”

Kim ha adoptado posturas cada vez más duras hacia Corea del Sur desde 2024, cuando descartó el antiguo objetivo del Norte de una reunificación pacífica entre las Coreas divididas por la guerra y declaró al Sur enemigo permanente. Los analistas esperaban que Kim adoptara un enfoque más comedido hacia Washington para preservar la posibilidad de un futuro diálogo, con el objetivo a largo plazo de asegurar el alivio de las sanciones estadounidenses y el reconocimiento tácito como Estado nuclear.

Recientemente, Kim ha dado prioridad a Rusia en su política exterior, enviando miles de tropas y grandes cantidades de equipo militar para apoyar la guerra de Moscú en Ucrania, posiblemente a cambio de ayuda y tecnología militar. Pero tendría sentido mantener abiertas sus opciones, ya que la guerra en Ucrania podría llegar a su fin, lo que podría hacer que Corea del Norte fuera menos valiosa para Moscú, según los expertos.

Kim declaró ante el Congreso que su gobierno mantendría la “postura más dura” contra Washington, pero añadió que “no hay razón por la que no podamos llevarnos bien” con los estadounidenses si éstos retiran su supuesta “política hostil” hacia el Norte. Corea del Norte utiliza a menudo este término para describir la presión y las sanciones lideradas por Estados Unidos por las ambiciones nucleares de Kim. En los últimos meses, el gobierno de Kim ha pedido reiteradamente a Washington que abandone sus exigencias de desnuclearización del Norte como condición previa para reanudar las conversaciones.

Las perspectivas de las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte “dependen totalmente de la actitud de Estados Unidos”, dijo Kim. “Ya sea coexistencia pacífica o confrontación permanente, estamos preparados para cualquiera de las dos, y la elección no nos corresponde a nosotros”.

Corea del Norte ha rechazado en repetidas ocasiones los llamamientos de Washington y Seúl para reanudar la diplomacia destinada a reducir su programa nuclear, que descarriló en 2019 tras el fracaso de la segunda cumbre de Kim con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su primer mandato.

Kim confirma la línea dura de Seúl

Los analistas dicen que el vilipendio de Kim a Corea del Sur refleja su opinión de que Seúl, que ayudó a organizar sus primeras reuniones con Trump, ya no es un intermediario útil con Washington, sino un obstáculo para su esfuerzo por establecer una posición regional más asertiva.

También ha mostrado sensibilidad hacia el poder blando surcoreano, impulsando agresivas campañas internas para bloquear la influencia de la cultura y la lengua surcoreanas entre su población, mientras intenta reforzar el control autoritario de su familia.

En el congreso, Kim tachó de engaño los llamamientos al compromiso del presidente liberal surcoreano Lee Jae Myung, y acusó a los sucesivos gobiernos de Seúl de buscar el colapso de Pyongyang. Afirmó que no hay “absolutamente nada que discutir” con un Estado enemigo y que Corea del Norte “excluiría permanentemente” al Sur de la noción de nación compartida.

“Mientras la República de Corea no pueda escapar a su condición geopolítica de compartir frontera con nosotros, la única forma en que puede vivir segura es abandonando todos los lazos con nosotros y absteniéndose de provocarnos”, dijo, refiriéndose con desdén al nombre formal de Corea del Sur.

Persiguiendo armas más avanzadas

En los últimos años, Corea del Norte ha desarrollado o probado muchas de las armas que Kim reclamó en el anterior congreso de 2021, incluidos misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido, sistemas nucleares tácticos y supuestas armas hipersónicas. El país lanzó su primer satélite militar en 2023 y recientemente ha afirmado haber avanzado en la construcción de un submarino de propulsión nuclear.

En el congreso de este mes, Kim fijó nuevos objetivos para hacer avanzar sus fuerzas nucleares en los próximos cinco años, al tiempo que pedía una producción más rápida de cabezas nucleares y una gama más amplia de sistemas vectores.