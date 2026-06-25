¿Cuáles han sido los terremotos más letales de América Latina?

El miércoles, Venezuela se vio sacudida por dos terremotos mortales consecutivos, algo poco habitual, que causaron cientos de muertos y heridos. A continuación se enumeran algunos de los terremotos más mortíferos ocurridos en América del Sur y Central durante el último siglo.

Septiembre de 2017 — México: Dos terremotos, de magnitud 8.1 y 7.1, sacudieron México en el plazo de aproximadamente una semana, causando estragos en el sur y el centro del país, incluida la Ciudad de México, y provocando la muerte de casi 500 personas.

16 de abril de 2016 — Ecuador: Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió las provincias costeras, arrasando localidades y causando la muerte de más de 650 personas.

27 de febrero de 2010 — Chile: Un terremoto de magnitud 8.8 sacudió el centro de Chile, haciendo temblar la capital durante aproximadamente un minuto y medio y provocando un tsunami. Murieron 523 personas.

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15 de agosto de 2007 — Perú: Un terremoto de magnitud 8.0 sacudió la costa central, causando la muerte de más de 500 personas.

Enero y febrero de 2001 — El Salvador: Un terremoto de magnitud 7.7 frente a la costa de El Salvador el 13 de enero de 2001 y otro de magnitud 6.6 un mes después —así como los deslizamientos de tierra que se produjeron a raíz de ellos— causaron la muerte de 1,200 personas o más.

25 de enero de 1999 — Oeste de Colombia: Un terremoto de magnitud 6.0 devastó la ciudad de Armenia y causó la muerte de unas 1,170 personas.

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22 de abril de 1991 — Costa Rica: Un terremoto de magnitud 7.4 causó la muerte de más de 80 personas en Costa Rica y Panamá. Unas 30,000 personas se quedaron sin acceso a alimentos, agua y suministros médicos durante días.

19 de septiembre de 1985 — Centro de México: Un terremoto de magnitud 8.1 causó la muerte de unas 12,000 personas, aunque se desconoce la cifra real de víctimas.

4 de febrero de 1976 — Oeste de Guatemala: un terremoto de magnitud 7.5 causó la muerte de más de 22,700 personas.

23 de diciembre de 1972 — Nicaragua: Un terremoto de magnitud 6,2 causó la muerte de más de 6,000 personas, aunque algunas estimaciones elevan la cifra hasta las 9,000. Fue durante los esfuerzos de ayuda humanitaria para los damificados de este terremoto que la estrella del béisbol, Roberto Clemente, perdió la vida al caer al mar el avión que transportaba ayuda al país centroamericano, donde viajaba.

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31 de mayo de 1970 — Norte de Perú: Un terremoto de magnitud 7.9 causó la muerte de más de 66,000 personas.

1 / 8 | 📷 Desesperación en las calles: residentes saquean alimentos y medicinas tras terremotos en Venezuela. Decenas de personas saquearon, el 25 de junio de 2026, negocios ubicados en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país. - Agencia EFE 1 / 8 📷 Desesperación en las calles: residentes saquean alimentos y medicinas tras terremotos en Venezuela Decenas de personas saquearon, el 25 de junio de 2026, negocios ubicados en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país. Agencia EFE Compartir

22 de mayo de 1960 — Chile: Un terremoto de magnitud 9.5, conocido como el terremoto de Valdivia o el Gran Terremoto de Chile, fue el mayor terremoto jamás registrado. Se cobró la vida de más de 1,655 personas, muchas de ellas a causa de un tsunami, y dejó a 2 millones de personas sin hogar.

5 de agosto de 1949 — Ecuador: Un terremoto de magnitud 6,8 causó la muerte de unas 5,050 personas.