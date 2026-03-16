Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cuatro países, 11 discursos y 7 misas: así será la gira africana del papa León XIV

El pontífice visitará África del 13 al 23 de abril

16 de marzo de 2026 - 10:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La visita más simbólica del papa León XIV será en Bamenda, epicentro del conflicto armado que opone desde hace casi una década al gobierno y a grupos separatistas, donde se espera que el jefe de la Iglesia católica haga un llamado a la paz. (ANGELO CARCONI)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV realizará su primera gran gira internacional a mediados de abril, en la que visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, con casi 11,185 millas (18,000 kilómetros), 11 discursos y siete misas programadas.

RELACIONADAS

El viaje, del 13 al 13 de abril, abordará temas como el diálogo interreligioso, la paz, la protección de recursos naturales y la lucha contra las desigualdades, según el programa difundido el lunes por el Vaticano.

En Argelia (13-15 de abril), país donde el islam es religión oficial, será recibido por el presidente Abdelmadjid Tebboune.

El pontífice estadounidense presidirá una misas en la basílica Nuestra Señora de África en Argel y en Annaba, tierra de san Agustín. Y se recogerá en la capilla de los 19 “beatos mártires”, católicos asesinados durante la guerra civil, incluidos los siete monjes de Tibhirine.

En Camerún, mayoritariamente cristiano, León se reunirá con el presidente Paul Biya, celebrará una misa en Yaundé y se reunirá con trabajadores en Dualá, la capital económica del país.

El papa León XIV abrió la temporada penitencial de Cuaresma de la Iglesia al presidir el Miércoles de Ceniza.Así el papa llegó a la procesión, en la Basílica de Santa Sabina en Roma.Muchos protestantes -especialmente episcopales, luteranos y de otras iglesias históricas- también celebran el Miércoles de Ceniza con liturgias similares.
1 / 17 | Solemnidad y reflexión: estampas del primer Miércoles de Ceniza de León XIV en El Vaticano. El papa León XIV abrió la temporada penitencial de Cuaresma de la Iglesia al presidir el Miércoles de Ceniza. - Riccardo De Luca

La visita más simbólica será en Bamenda, en el noroeste anglófono, epicentro del conflicto armado que opone desde hace casi una década al gobierno y a grupos separatistas, donde se espera que el jefe de la Iglesia católica haga un llamado a la paz.

En Angola abordará problemas sociales, la lucha contra la corrupción y las desigualdades. Se reunirá además con diplomáticos, visitará el santuario de Muxima y un centro de acogida de ancianos.

En Guinea Ecuatorial, país mayoritariamente cristiano, el papa de 70 años visitará la capital Malabo, Mongomo y Bata.

Se reunirá con representantes culturales y del ámbito de la salud, y recibirá a obispos en privado.

También visitará un centro educativo dedicado al papa Francisco y rendirá homenaje a las 108 víctimas de la explosión de un cuartel en 2021.

Será el tercer viaje internacional de León XIV desde su elección en mayo de 2025, tras Turquía y Líbano a finales de 2025 y Mónaco a finales de marzo.

Tiene también un viaje previsto a España en junio para inaugurar la torre más alta de la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona.

Tags
Papa León XIVÁfricaIglesia CatólicaVaticanoBreaking NewsArgeliaCamerún
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 16 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: