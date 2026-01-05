Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Cuba dice que 32 efectivos cubanos murieron durante la captura de Nicolás Maduro

Autoridades de La Habana informaron que los oficiales “cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes”

5 de enero de 2026 - 7:31 AM

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresó sus condolencias a las familias de los oficiales cubanos. (Ramon Espinosa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Habana - En el operativo realizado por fuerzas estadounidenses el sábado para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro murieron 32 efectivos cubanos, anunciaron el domingo autoridades de la nación caribeña, en el primer recuento oficial de muertos que se proporciona tras los ataques de Washington en la nación sudamericana.

“Perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas revolucionarias y el Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, expresó una nota oficial, leída en la noche en el noticiero estelar de la televisión cubana.

Se indicó también que ya se confirmó la lista de los fallecidos y se informó a sus familias en la isla, pero no se dieron a conocer sus nombres ni los cargos que ocupaban. Aunque el contacto y los convenios entre las fuerzas armadas de Cuba y Venezuela -firmes aliados políticos y económicos en la región- son más o menos públicos y se suceden visitas de delegaciones, se desconocen las áreas específicas de cooperación o las funciones de los efectivos y su cantidad.

“Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes, o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, agregó la nota oficial.

Las familias recibieron condolencias del expresidente y líder de la revolución, Raúl Castro, y del presidente Miguel Díaz-Canel, señaló el comunicado, que también calificó de “terrorismo de Estado” la operación militar estadounidense.

Además se dio a conocer un decreto presidencial de dos días de duelo -lunes y martes- en homenaje a los oficiales, en el cual las banderas ondearán a media asta y se suspenderán los espectáculos públicos.

“Saben, muchos cubanos murieron ayer”, declaró el presidente estadounidense Donald Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington desde Florida. “Hubo mucha muerte en el otro bando. Ninguna en nuestro bando”.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio -hijo de inmigrantes cubanos-, también se refirió a la participación cubana en Venezuela durante el fin de semana. Dijo que el aparato de seguridad interna de Maduro estaba encabezado por cubanos y que estos lo estaban “apoyando”.

“Todos los guardias que ayudan a proteger a Maduro -esto es bien sabido-, toda su agencia de espionaje, todo eso estaba lleno de cubanos”, manifestó Rubio.

Donald Trump revela la captura de Nicolás Maduro y lanza un ataque sorpresivo en Venezuela

Donald Trump revela la captura de Nicolás Maduro y lanza un ataque sorpresivo en Venezuela

Así se vieron las múltiples explosiones que retumbaron en Caracas.

Cuba ha defendido firmemente a Maduro, y el mismo sábado de su captura convocó a una manifestación con el fin de rechazar el ataque estadounidense. Miles de personas se reunieron frente a la embajada de Estados Unidos para protestar.

Díaz-Canel advirtió que Trump debe dejar de considerar a América Latina como su patio trasero, y denunció que Washington pretende apoderarse de los recursos naturales del país sudamericano. Además, comparó el ataque a Venezuela con el de Israel a Gaza.

--

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

