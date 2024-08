De la pena de muerte a la cadena perpetua: el desglose de la condena a Daniel Sancho

Asesinato premeditado

Por el delito de asesinato premeditado el acusado fue inicialmente condenado a la pena de muerte, siguiendo lo estipulado por la sección 289 del Código Penal tailandés. No obstante, la pena fue reducida en el mismo acto de la sentencia a cadena perpetua por la “colaboración beneficiosa” del acusado, indica el comunicado.

Según pudo saber EFE, el juez, que ha llevado el caso desde el principio y cuya identidad no ha sido revelada, especificó que la rebaja de la condena se debía asimismo al “trabajo de la defensa” y a la declaración de Sancho durante el juicio en abril, que ofrecieron contexto “para entender cómo sucedió el crimen”.

Ocultación del cadáver

Robo de documentación ajena

No obstante, al haber recibido una condena a cadena perpetua, el comunicado explica que esta prevalece y “no puede combinarse con penas adicionales”. El juez remarcó durante la vista que la sentencia, que no será entregada a las partes hasta dentro de diez días, no es final y que puede ser aún recurrida dos veces.