Del poder a la prisión: sentencian a exprimera dama surcoreana por recibir regalos de lujo

Seúl - La exprimera dama surcoreana Kim Keon-hee, esposa del expresidente Yoon Suk-yeol, fue condenada este viernes a siete años de prisión por aceptar regalos de lujo a cambio de favores laborales y empresariales, una sentencia que se suma a otra condena de cuatro años por manipulación bursátil y corrupción.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró culpable a Kim de todos los cargos de aceptación de bienes, valorados en un total de 300 millones de wones (195.000 dólares), a cambio de interceder en nombramientos y negocios, según informó la agencia local de noticias Yonhap.

Entre los regalos que recibió entre 2022 y 2023 por parte de empresarios, un pastor y ex altos cargos, figuran un collar de Van Cleef & Arpels, un broche de Tiffany & Co. y unos pendientes de Graff entregados por el presidente de la constructora Seohee, Lee Bong-kwan, en relación con una petición de favores laborales para su yerno.

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También se le atribuye haber aceptado un reloj Vacheron Constantin, bolsos Dior, una tortuga de oro y dos pinturas valiosas.

El tribunal sostuvo que Kim abusó de su posición como primera dama para perseguir intereses privados.

Kim, que se encuentra detenida desde agosto, ya fue condenada en abril en segunda instancia a cuatro años de cárcel por manipular acciones y aceptar regalos de lujo de la Iglesia de la Unificación, y tiene pendiente otro juicio por presuntas afiliaciones masivas de miembros de la misma iglesia al Partido del Poder Popular (PPP).