Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Del poder a la prisión: sentencian a exprimera dama surcoreana por recibir regalos de lujo

Kim Keon-hee fue condenada este viernes a siete años de prisión, pena que se suma a otra de cuatro años impuesta previamente

26 de junio de 2026 - 8:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kim Keon-hee. (YONHAP)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Seúl - La exprimera dama surcoreana Kim Keon-hee, esposa del expresidente Yoon Suk-yeol, fue condenada este viernes a siete años de prisión por aceptar regalos de lujo a cambio de favores laborales y empresariales, una sentencia que se suma a otra condena de cuatro años por manipulación bursátil y corrupción.

RELACIONADAS

El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró culpable a Kim de todos los cargos de aceptación de bienes, valorados en un total de 300 millones de wones (195.000 dólares), a cambio de interceder en nombramientos y negocios, según informó la agencia local de noticias Yonhap.

Entre los regalos que recibió entre 2022 y 2023 por parte de empresarios, un pastor y ex altos cargos, figuran un collar de Van Cleef & Arpels, un broche de Tiffany & Co. y unos pendientes de Graff entregados por el presidente de la constructora Seohee, Lee Bong-kwan, en relación con una petición de favores laborales para su yerno.

También se le atribuye haber aceptado un reloj Vacheron Constantin, bolsos Dior, una tortuga de oro y dos pinturas valiosas.

El tribunal sostuvo que Kim abusó de su posición como primera dama para perseguir intereses privados.

Kim, que se encuentra detenida desde agosto, ya fue condenada en abril en segunda instancia a cuatro años de cárcel por manipular acciones y aceptar regalos de lujo de la Iglesia de la Unificación, y tiene pendiente otro juicio por presuntas afiliaciones masivas de miembros de la misma iglesia al Partido del Poder Popular (PPP).

Su esposo, Yoon Suk-yeol, también está en prisión tras ser condenado a cadena perpetua por su imposición fallida de la ley marcial en diciembre de 2024.

Tags
Breaking NewsCorea del SurCorrupciónCárceles
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: