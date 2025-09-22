Denuncian la desaparición de un reguetonero colombiano en México

Bogotá, Colombia - El manager del reguetonero colombiano B King denunció este lunes su desaparición, junto con otro músico, desde hace casi una semana durante una gira en México.

La última vez que vieron a Byron Sánchez, nombre real del intérprete, y a Regio Clown, fue el 16 de septiembre, a la salida de un gimnasio en Polanco, exclusivo barrio de Ciudad de México.

“Se desaparecen después que salen del gimnasio (...) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes”, dijo este lunes el representante de ambos artistas, Juan Camilo Gallego, a Blu Radio.

Aseguró que denunció la desaparición ante las autoridades mexicanas.

Según el manager, su equipo de trabajo y allegados sospechan de un secuestro, aunque no han recibido ninguna llamada ni pedido de rescate.

Los familiares y amigos de B King pidieron ayuda para encontrarlo y compartieron imágenes del cantante en redes sociales. Importantes figuras de las escena musical colombiana, como el reguetonero J Balvin, se sumaron al llamado.

Las desapariciones y secuestros, así como las extorsiones y el tráfico de personas, son prácticas habituales de los grupos criminales que operan en distintas zonas de México.

SÚPLICA DEL PRESIDENTE COLOMBIANO

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ayuda para encontrarlos con vida, tras su desaparición durante una gira en México.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde (la extinta guerrilla) de M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió el mandatario en X.

Petro agregó que ambos artistas “desaparecieron después de su concierto en Sonora” y sugirió que quizás los responsables sean “las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EE.UU.”, y también “por la falta de amor de su sociedad decadente”.

Según medios locales, B King, de 31 años y expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, está desaparecido desde el 16 de septiembre, cuando participaba en una gira de conciertos en México.

La última vez que se tuvo noticia de él fue ese mismo día en la colonia de Polanco, en Ciudad de México, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown.

Reyes pidió a través de Instagram que sus seguidores colaboren con la búsqueda de su expareja, intérprete de canciones como ‘Destino’, ‘Qué rico besarnos’, ‘Made in Cali’ y ‘Me necesitas’, e hizo un llamado tanto al presidente Petro como a la Cancillería colombiana para que actúen en el caso.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”, afirmó Petro.

Por su parte, Sheinbaum, aseguró este lunes que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana están investigando la desaparición.

“Se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para saber quiénes son estas personas, (y atender) la denuncia de desaparición”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Aseguró que su Gobierno ha estado en contacto con autoridades de Colombia, a través de sus respectivas cansillerías.

El domingo, la Fiscalía del Estado de Sonora, negó que la desaparición de los artistas hubiera ocurrido en aquella entidad, como lo aseguró el presidente colombiano, aunque dijo que realizará las indagaciones pertinentes para establecer cualquier dato que pudiera surgir o que sirva en la investigación.