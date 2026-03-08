Desaparece un agente de seguridad libanés: su familia cree que se trata de un secuestro encubierto

ZAHLE, Líbano - Un agente de seguridad libanés retirado desapareció en diciembre tras ir a reunirse con un posible comprador de un terreno.

Funcionarios libaneses y la familia del capitán retirado de la Dirección General de Seguridad Ahmed Shukr creen que fue secuestrado y trasladado a Israel en una operación de inteligencia destinada a obtener información sobre la suerte de un aviador israelí desaparecido en Líbano hace cuatro décadas.

La familia cree que se llevaron a Shukr por los posibles vínculos de su hermano con la desaparición del navegante israelí Ron Arad. La familia afirma que Shukr nunca formó parte de un grupo militante y que no desempeñó ningún papel en la desaparición de Arad.

Casi tres meses después de la desaparición de Shukr -y después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, desencadenando una guerra en Oriente Próximo-, Israel llevó a cabo este fin de semana una mortífera operación comando en Nabi Chit (Líbano) en busca de los restos de Arad.

Los residentes afirmaron que el comando comenzó a excavar en el cementerio familiar de Shukr, en Nabi Chit, antes de enfrentarse a combatientes del grupo militante Hezbolá y a civiles armados. Los intensos enfrentamientos y los ataques aéreos causaron 41 muertos y decenas de heridos, según el Ministerio de Sanidad libanés. No se informó de víctimas israelíes.

1 / 12 | Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos. Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa)

No quedó claro de inmediato si la operación israelí se produjo a raíz de la información extraída de Shukr.

El ejército israelí reconoció que la operación tenía como objetivo encontrar pruebas del destino de Arad, y dijo que no se encontraron sus restos. Los militares declinaron hacer comentarios cuando se les preguntó si Israel había capturado a Shukr.

Aun así, el incidente parece encajar en una pauta de décadas de acciones encubiertas y operaciones de comandos israelíes en el interior de Líbano para capturar o matar a personas que, según Israel, estaban implicadas en actividades antiisraelíes.

En algunos casos, Israel ha reivindicado la autoría de estas operaciones, como en el caso de un capitán de barco capturado en el norte de Líbano en noviembre de 2024 y que, según Israel, era un alto operativo de Hezbolá.

En otros, como el misterioso secuestro y asesinato de un cambista libanés vinculado a Hezbolá en abril de 2024, Israel ha guardado silencio, pero funcionarios libaneses han afirmado tener pruebas de su implicación.

Israel lleva décadas buscando a un aviador perdido

Israel lleva décadas tratando de averiguar qué le ocurrió a Arad, que se lanzó en paracaídas desde su caza mientras atacaba a presuntos militantes palestinos en 1986 a las afueras de la ciudad portuaria de Sidón, en el sur de Líbano.

Una facción musulmana chiíta llamada Resistencia de los Creyentes capturó a Arad tras su desembarco.

En 1994, comandos israelíes transportados en helicóptero aterrizaron en las profundidades del valle oriental libanés de la Bekaa, donde capturaron al líder de la Resistencia de los Creyentes, Mustafa Dirani, y se lo llevaron a Israel.

Dirani fue liberado 10 años después en un intercambio de prisioneros. En una entrevista concedida en 2000 al diario israelí Maariv, declaró que Arad desapareció en 1988, cuando sus guardias le dejaron para ir a ver a unos parientes que vivían cerca del lugar donde se produjo una gran batalla en 1988 entre combatientes de Hezbolá y tropas israelíes, que ocupaban partes del Líbano en aquel momento.

Pero The Associated Press informó en 2000 de que Dirani declaró ante un tribunal israelí que Arad había sido secuestrado por soldados iraníes. Un funcionario judicial israelí dijo que Dirani dio diferentes versiones de los hechos durante su cautiverio.

Tras largas negociaciones indirectas entre Israel y Hezbolá, el grupo respaldado por Irán envió un informe sobre Arad a través de mediadores en 2008, sugiriendo que lo más probable es que muriera intentando llegar a Israel tras escapar.

La conexión con Shukr

Familiares de Shukr dijeron a AP que meses antes de su desaparición, conoció a un ciudadano libanés llamado Ali Morad que se puso en contacto con él a través de las redes sociales y alquiló un apartamento que el oficial retirado poseía al sur de Beirut.

La esposa de Shukr, Salwa Hazimeh, declaró que Morad llamó a su marido a mediados de diciembre y le dijo que un empresario estaba interesado en comprar un terreno que quería vender en la ciudad de Zahle y que quería verlo a las 17:30 horas. (5:30 p.m.).

“Yo estaba a su lado mientras hablaba y le dije que no podíamos ver la parcela por la tarde, pero él (Morad) insistió”, declaró. Shukr condujo al día siguiente, 17 de diciembre, hasta Zahle, donde las imágenes de seguridad le mostraron saliendo de su propio coche y entrando en otro, según Hazimeh.

“Desde entonces no sabemos nada de él”, dijo Hazimeh.

La familia de Shukr afirma que padece diabetes, hipertensión y problemas cardíacos, y que necesita cuidados y medicación constantes.

Los familiares dijeron que el teléfono de Shukr estuvo activo por última vez en el pueblo oriental de Ghazzeh sobre las 7 de la mañana del 18 de diciembre. Creen que fue trasladado por tierra a Israel desde el sur de Líbano.

“Parece una entrega extraordinaria”, afirmó Adam Coogle, director adjunto de la división de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch. “Eso es efectivamente secuestrar a alguien y luego transportarlo a través de las fronteras sin ningún proceso debido”.

Funcionarios judiciales de Beirut dijeron que la judicatura ha acusado a cuatro personas de delitos en el caso, incluido Morad, así como a un ciudadano libanés-francés, un ciudadano sirio-sueco y una mujer libanesa que alquiló una villa con vistas a Zahle. Los funcionarios judiciales dijeron que se compró un todoterreno por $22,000 para el secuestro de Shukr y que la mujer pagó $42,000 por un año de alquiler de la villa.

El abogado de Morad, Samaher Bourhan, dijo que su cliente sostiene que fue una víctima que creyó que trabajaba para una empresa extranjera y acabó siendo utilizado en el secuestro. Dijo que la empresa le pidió que comprara el vehículo y lo matriculara a su nombre, alegando que era porque no tenían presencia legal en Líbano.

“Dijo que se entregó porque no tenía ni idea de la operación”, dijo Bourhan.

La esposa de Shukr y su hermano, Abdul-Salam Shukr, dijeron a la AP que el oficial retirado no tiene información sobre el destino de Arad.

Pero otro miembro de la familia de Shukr, que habló bajo condición de anonimato para hablar de información sensible, dijo que el hermano de Shukr, Hassan Shukr, era miembro de Hezbolá y sabía dónde había estado recluido Arad.

El familiar dijo que Arad había estado recluido en una habitación cerrada con llave en casa de los suegros de Hassan Shukr, miembros de la Resistencia de Creyentes de Dirani en Nabi Chit.

Los funcionarios judiciales confirmaron que un informe del ejército libanés de los años ochenta decía que Arad estaba retenido por la familia Shukr en Nabi Chit y que en algún momento estuvo enfermo y trajeron médicos para tratarlo.

El familiar dijo que Hassan Shukr murió en la batalla de Meidoun el 5 de mayo de 1988. Ese día, cuando los combatientes regresaron de la batalla a Nabi Chit, encontraron la puerta metálica de la habitación donde estaba Arad abierta y al cautivo desaparecido, dijo el familiar.

El miembro de la familia Shukr insistió en que Ahmed Shukr no estuvo implicado en la retención de Arad y que no dispone de ninguna información adicional sobre el caso.

La escena del misterio

Un equipo de AP visitó la casa de dos plantas que, según funcionarios judiciales y la familia de Shukr, sirvió de base a los agentes para llevar a cabo el secuestro. La puerta principal de metal fue sellada por las autoridades libanesas mientras que los lugareños dijeron que no vieron ningún movimiento sospechoso dentro de la casa, conocida como “Wood Villa.”

Un residente que vive en un edificio cercano dijo que agentes de seguridad libaneses recogieron pruebas de la casa a mediados de diciembre.

El propietario de una tienda local dijo que los agentes de seguridad se llevaron los discos de sus cámaras de seguridad. Dijo que la villa había sido alquilada anteriormente por particulares o grupos para celebrar fiestas.

