Israel dice que comenzó siguiente fase de ofensiva contra “sitios clave” en Irán

Jerusalén- El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó este sábado que la siguiente fase de la ofensiva de Israel contra Irán ha comenzado e implica la ampliación de los ataques contra más “sitios clave” del régimen de los ayatolás.

En este marco, Israel atacó durante el fin de semana dos de las principales plantas de producción de misiles balísticos de Irán, situadas en Parchin y Shahrud, según afirmó Defrin en su videomensaje diario dirigido a la población israelí.

Entre los objetivos alcanzados se incluyen, según el Ejército, fábricas de materiales explosivos para ojivas de misiles balísticos, plantas de producción de motores para los proyectiles y “un complejo utilizado para la investigación, desarrollo, ensamblaje y producción de misiles de crucero avanzados”.

Además, afirmó Defrin, desde el inicio de su operación militar junto a Estados Unidos, que este sábado cumple una semana, Israel ha realizado unos “3,400 ataques en todo Irán” e inutilizado “más de 150 sistemas de defensa”, para lo que su Fuerza Aérea ha empleado “unas 7,500 municiones”.

Sobre su ofensiva en el Líbano, indicó que Israel está “atacando por todo el Líbano con gran fuerza” y el Ejército está “avanzando sobre el terreno.”

“Todas las opciones están sobre la mesa. Seguiremos atacándolo con fuerza. Una vez más, no renunciaremos al objetivo de desarmar a Hezbollah. Todas las opciones están sobre la mesa”, añadió.

En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab.

Israel se embarcó hace hoy una semana en una guerra, junto a Estados Unidos, contra la República Islámica de Irán que justifica con distintos objetivos: tumbar el régimen de los ayatolás, en lo político; y desarmar la fuerza de misiles balísticos y nuclear del país, en lo militar.

Después de que en la primera jornada de la guerra se confirmara la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, el grupo chií Hezbollah se incorporó a la escalada (que ya se había extendido a numerosos países vecinos de Irán) atacando en represalia por ello el norte de Israel.

En Irán, al menos 1,332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques de la República Islámica a Israel se han cobrado la vida de diez personas.