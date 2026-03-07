Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Israel dice que comenzó siguiente fase de ofensiva contra “sitios clave” en Irán

El ejército israelí atacó durante el fin de semana dos de las principales plantas de producción de misiles balísticos en el país

7 de marzo de 2026 - 3:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre los objetivos alcanzados se incluyen, según el Ejército, fábricas de materiales explosivos para ojivas de misiles balísticos, plantas de producción de motores para los proyectiles. (U.S. Central Command)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Jerusalén- El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó este sábado que la siguiente fase de la ofensiva de Israel contra Irán ha comenzado e implica la ampliación de los ataques contra más “sitios clave” del régimen de los ayatolás.

En este marco, Israel atacó durante el fin de semana dos de las principales plantas de producción de misiles balísticos de Irán, situadas en Parchin y Shahrud, según afirmó Defrin en su videomensaje diario dirigido a la población israelí.

Entre los objetivos alcanzados se incluyen, según el Ejército, fábricas de materiales explosivos para ojivas de misiles balísticos, plantas de producción de motores para los proyectiles y “un complejo utilizado para la investigación, desarrollo, ensamblaje y producción de misiles de crucero avanzados”.

Además, afirmó Defrin, desde el inicio de su operación militar junto a Estados Unidos, que este sábado cumple una semana, Israel ha realizado unos “3,400 ataques en todo Irán” e inutilizado “más de 150 sistemas de defensa”, para lo que su Fuerza Aérea ha empleado “unas 7,500 municiones”.

Sobre su ofensiva en el Líbano, indicó que Israel está “atacando por todo el Líbano con gran fuerza” y el Ejército está “avanzando sobre el terreno.”

“Todas las opciones están sobre la mesa. Seguiremos atacándolo con fuerza. Una vez más, no renunciaremos al objetivo de desarmar a Hezbollah. Todas las opciones están sobre la mesa”, añadió.

En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab. Rescatistas y residentes buscan entre los escombros tras el ataque, que se estima dejó unos 165 muertos, en su mayoría niñas.Atacar escuelas sería una clara violación de las leyes internacionales que rigen los conflictos armados, afirmó Elise Baker, abogada del Atlantic Council, un "think tank" sin ánimo de lucro con sede en Washington.
1 / 14 | Terribles imágenes: así quedó la escuela primaria de niñas bombardeada en Teherán . En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab. - The Associated Press

Israel se embarcó hace hoy una semana en una guerra, junto a Estados Unidos, contra la República Islámica de Irán que justifica con distintos objetivos: tumbar el régimen de los ayatolás, en lo político; y desarmar la fuerza de misiles balísticos y nuclear del país, en lo militar.

Después de que en la primera jornada de la guerra se confirmara la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, el grupo chií Hezbollah se incorporó a la escalada (que ya se había extendido a numerosos países vecinos de Irán) atacando en represalia por ello el norte de Israel.

En Irán, al menos 1,332 civiles iraníes han muerto en el conflicto, mientras que los ataques de la República Islámica a Israel se han cobrado la vida de diez personas.

En el Líbano los muertos superan los 200, mientras que al menos 41 personas han perdido la vida esta noche durante una incursión del Ejército de Israel en la aldea de Nabi Chit, en el Valle de la Bekaa.

IsraelIránEstados UnidosArmas nucleares
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
