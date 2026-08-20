Desaparecidos desde 1992: aparecen los cuerpos de dos excursionistas en los Alpes suizos

Ginebra - Los cuerpos de dos montañeros belgas que desaparecieron en los Alpes suizos hace más de tres décadas han sido hallados, informaron las autoridades.

La policía de la región suroccidental de Valais, que cuenta con una base de datos de personas registradas como desaparecidas durante el último siglo, indicó que el retroceso de los glaciares ha propiciado la aparición de restos de personas desaparecidas décadas atrás.

Un excursionista descubrió restos humanos a finales del mes pasado, que quedaron al descubierto tras el deshielo del glaciar Trift, al sur de la ciudad de Lucerna, lo que provocó una operación de recuperación, informó el gobierno regional el miércoles.

Las pruebas de ADN realizadas en un hospital de Valais determinaron que los restos correspondían a dos excursionistas belgas, de 39 y 41 años en aquel momento, que desaparecieron cerca del monte Weissmies —a decenas de millas al sur— en 1992.

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Este tipo de hallazgos no son nada nuevo, pero se ha vuelto más frecuentes a medida que los glaciares suizos se derriten a un ritmo cada vez mayor.

Hace tres años, las pruebas de ADN confirmaron que un cuerpo encontrado en un glaciar suizo cerca del Matterhorn correspondía a un montañero alemán que desapareció en 1986.

Muchos científicos atribuyen al calentamiento global el reciente aumento del deshielo de glaciares en Suiza y en otras zonas.

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