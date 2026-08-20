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Desaparecidos desde 1992: aparecen los cuerpos de dos excursionistas en los Alpes suizos

Las autoridades suizas confirman el hallazgo tras el retroceso del glaciar Trift

20 de agosto de 2026 - 9:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un excursionista descubrió restos humanos a finales del mes pasado, que quedaron al descubierto tras el deshielo del glaciar Trift, al sur de la ciudad de Lucerna. (Dominic Steinmann)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Ginebra - Los cuerpos de dos montañeros belgas que desaparecieron en los Alpes suizos hace más de tres décadas han sido hallados, informaron las autoridades.

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La policía de la región suroccidental de Valais, que cuenta con una base de datos de personas registradas como desaparecidas durante el último siglo, indicó que el retroceso de los glaciares ha propiciado la aparición de restos de personas desaparecidas décadas atrás.

Un excursionista descubrió restos humanos a finales del mes pasado, que quedaron al descubierto tras el deshielo del glaciar Trift, al sur de la ciudad de Lucerna, lo que provocó una operación de recuperación, informó el gobierno regional el miércoles.

Las pruebas de ADN realizadas en un hospital de Valais determinaron que los restos correspondían a dos excursionistas belgas, de 39 y 41 años en aquel momento, que desaparecieron cerca del monte Weissmies —a decenas de millas al sur— en 1992.

Este tipo de hallazgos no son nada nuevo, pero se ha vuelto más frecuentes a medida que los glaciares suizos se derriten a un ritmo cada vez mayor.

Hace tres años, las pruebas de ADN confirmaron que un cuerpo encontrado en un glaciar suizo cerca del Matterhorn correspondía a un montañero alemán que desapareció en 1986.

Muchos científicos atribuyen al calentamiento global el reciente aumento del deshielo de glaciares en Suiza y en otras zonas.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Alpes SuizosGlaciaresBreaking News
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