Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Deslizamiento de tierra destruye decenas de hogares en ciudad patagónica de Argentina

Al menos 300 familias se vieron afectadas

19 de enero de 2026 - 9:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cerro Hermitte es una formación arcillosa perteneciente a la meseta patagónica lindera con la urbe, que por la erosión de las lluvias y el viento sufre desprendimientos de tierra cada vez más habituales, pero nunca antes de esta magnitud. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un masivo deslizamiento de tierra destruyó decenas de hogares, calles e infraestructura de un barrio de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia patagónica de Chubut, Argentina, y cientos de personas debieron ser evacuadas durante el domingo para evitar víctimas fatales o heridos.

RELACIONADAS

El derrumbe se produjo en el cerro Hermitte, que se eleva 220 metros por encima de la ciudad ubicada sobre la costa del océano Atlántico, y abrió grandes grietas en paredes de las casas y el asfalto de las calles del barrio Sismográfica, por lo que los habitantes del lugar comenzaron una autoevacuación durante las primeras horas del domingo que después fue acompañada por las autoridades.

“Desde el primer momento activamos el protocolo de emergencia y el comité de crisis ante los derrumbes del barrio Sismográfica y la zona de Marquesados/Los Tilos. La evacuación preventiva por 48 horas es una medida difícil, pero necesaria”, expresó el alcalde Othar Macharashvili, en referencia a que debió prohibir que algunos vecinos se quedaran en sus afectados domicilios por miedo a robos de sus pertenencias.

Macharashvili, jefe comunal de una de las urbes más grandes de la Patagonia argentina, agradeció la solidaridad de los habitantes y expresó alivio porque el deslizamiento de tierra no provocó víctimas ni lesionados, pero al menos 300 familias se vieron afectadas.

Además, advirtió sobre el peligro latente en la zona ya que “el terreno sigue en movimiento”.

El cerro Hermitte es una formación arcillosa perteneciente a la meseta patagónica lindera con la urbe, que por la erosión de las lluvias y el viento sufre desprendimientos de tierra cada vez más habituales, pero nunca antes de esta magnitud.

Según José Paredes, geólogo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, se trata de un fenómeno inédito en la zona: “Este es un problema geológico de gran escala que se va a instalar de manera crónica y va a requerir soluciones sociales y territoriales a largo plazo”, declaró al medio local ADN Sur.

La Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, anunció este domingo el despliegue de un operativo en Comodoro Rivadavia articulado con efectivos provinciales, tropas del Ejército, Bomberos Voluntarios y Cruz Roja para ayudar a las personas evacuadas, quienes fueron alojadas en clubes y centros comunales.

Incendios en Chubut

La provincia de Chubut afronta también por estos días una serie de incendios en el otro extremo de su territorio, sobre la cordillera de los Andes, donde se quemaron unas 25,000 hectáreas de bosque, pastizales y zonas edificadas.

Las llamas están activas al menos desde el 5 de enero en Puerto Patriada y avanzaron hasta las localidades de Epuyén y El Hoyo, donde decenas de hogares fueron destruidos.

El despliegue de bomberos voluntarios, brigadistas forestales y medios hidrantes aéreos logró contener tras semanas de esfuerzo el foco principal de Puerto Patriada y otro más reducido en el parque nacional Los Alerces, área natural protegida.

Tags
Breaking NewsDeslizamientos de terrenoArgentina
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 18 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: