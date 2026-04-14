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Detenidas siete personas en Haití investigadas por la estampida que causó 30 muertos

El lugar se encontraba abarrotado por una actividad festiva organizada por jóvenes

14 de abril de 2026 - 8:38 PM

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Entre los detenidos se encuentran cinco agentes de la Policía Municipal de Milot y dos empleados del Instituto de Salvaguardia del Patrimonio Nacional (ISPAN) destinados en el norte. (Mentor David Lorens)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Policía Nacional de Haití (PNH) anunció este lunes el arresto de siete personas, entre ellas cinco policías municipales, como parte de las investigaciones tras la estampida ocurrida el sábado en una ciudadela en el norte del país que causó al menos 30 muertos y varias decenas de heridos.

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Al momento de la tragedia en la Ciudadela Laferrière o Henry en Cap-Haitien, segunda ciudad del país, el lugar estaba abarrotado de gente que había acudido a una actividad festiva organizada por jóvenes, según datos oficiales.

“Tras las declaraciones tomadas in situ, se ha detenido a siete personas”, informó la PNH en su página de Facebook, añadiendo que los detenidos se encuentran bajo custodia en la comisaría central de Cap-Haitien, a la espera de las medidas legales pertinentes.

Entre los detenidos se encuentran cinco agentes de la Policía Municipal de Milot, la localidad específica donde se encuentra la fortaleza del siglo XIX -Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1982- y dos empleados del Instituto de Salvaguardia del Patrimonio Nacional (ISPAN) destinados en el norte.

La policía aseguró a la población que se están realizando “todas las diligencias necesarias” para esclarecer por completo este trágico suceso.

Este lunes, el Gobierno haitiano decretó tres días de luto, del 14 al 16 de abril, y prometió que los responsables de los hechos serán llevados ante la Justicia “para que se aclare todo”.

Durante este período, la bandera nacional ondeará a media asta, “en señal de recogimiento, respeto y unidad nacional”, señaló un comunicado, que añadió que, “en este momento de profunda aflicción, el país se inclina con solemnidad ante la memoria de las víctimas y expresa su más sentido pésame a las familias afectadas”.

Asimismo, el Gobierno anunció que se hará cargo de los gastos funerarios, al tiempo que llamó a la nación “a la unidad, la dignidad y el sentido de la responsabilidad”.

Tras la proclamación de la independencia de Haití de la colonia francesa el 1 de enero de 1804, sus nuevos dirigentes ordenaron la construcción de una inmensa fortaleza en el Pic Laferrière para proteger a la joven república: la Ciudadela Henry, construida a 970 metros de altura, convirtiéndose en “uno de los mejores ejemplos de la ingeniería militar de principios del siglo XIX”, según informa la Unesco.

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