Peligroso supertifón se aproxima a un grupo de islas remotas de Estados Unidos

Un peligroso supertifón en el Océano Pacífico se dirige hacia un grupo de remotas islas estadounidenses.

Se espera que el supertifón Sinlaku toque tierra el martes en las Islas Marianas del Norte y traiga vientos destructivos, lluvias torrenciales generalizadas e inundaciones, informó el lunes el Servicio Meteorológico Nacional.

Los cortes de electricidad en las islas podrían ser prolongados, advirtieron los meteorólogos.

1 / 9 | En imágenes: Filipinas en alerta ante el inminente paso del supertifón Fung-wong. Inundación en una carretera en Guinobatan, en la provincia Albay. Más de un millón de personas fueron evacuadas y al menos una persona murió debido a las inundaciones del domingo en Filipinas, horas antes de que el supertifón Fung-wong toque tierra en la costa este. - HANDOUT 1 / 9 En imágenes: Filipinas en alerta ante el inminente paso del supertifón Fung-wong Inundación en una carretera en Guinobatan, en la provincia Albay. Más de un millón de personas fueron evacuadas y al menos una persona murió debido a las inundaciones del domingo en Filipinas, horas antes de que el supertifón Fung-wong toque tierra en la costa este. HANDOUT Compartir

Guam, territorio estadounidense con instalaciones militares y unos 170,000 residentes, también podría sufrir vientos dañinos y está bajo aviso de tormenta tropical. La Guardia Costera de EE.UU. emitió avisos de inundaciones y vientos fuertes durante el fin de semana.

El tifón tropical -el más fuerte de la Tierra en lo que va de año- producía el lunes vientos sostenidos de 278 km/h mientras se acercaba a las islas de Rota, Tinian y Saipán, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones.

PUBLICIDAD

Aunque se espera que se debilite ligeramente en los próximos días, Sinlaku debería cruzar cerca de las islas como tifón de categoría 4 ó 5.

Alrededor de 50,000 personas viven en las tres islas, la mayoría en Saipán, conocida por sus relajados resorts, el buceo y el golf, además de ser la capital de las Islas Marianas del Norte.

¿Incide la crisis climática en la salud mental de los boricuas? Esto reveló un nuevo estudio Amigxs del M.A.R. analizó el impacto emocional de fenómenos como lluvias intensas, huracanes, sequías, calor extremo y terremotos.

Saipán fue escenario de una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en la que murieron más de 50,000 soldados japoneses y estadounidenses y civiles locales.

En Guam, donde el tifón Mawar dejó sin electricidad durante días en 2023, los militares estadounidenses advirtieron al personal que se preparara para la tormenta y se refugiara en el lugar. El ejército controla alrededor de un tercio del territorio de la isla, un centro neurálgico para las fuerzas estadounidenses en el Pacífico.

El presidente Donald Trump aprobó el sábado declaraciones de desastre de emergencia para Guam y las Islas Marianas del Norte, lo que permite ayuda adicional con servicios de emergencia.

Se denomina supertifón a los ciclones tropicales más fuertes que se forman en el noroeste del océano Pacífico, donde suelen formarse las tormentas más intensas de la Tierra.

---