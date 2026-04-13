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Peligroso supertifón se aproxima a un grupo de islas remotas de Estados Unidos

Sinlaku ha provocado alertas de emergencia y se espera que toque tierra el martes

13 de abril de 2026 - 3:32 PM

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Guam, territorio estadounidense con instalaciones militares y unos 170,000 residentes, también podría sufrir vientos dañinos y está bajo aviso de tormenta tropical.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un peligroso supertifón en el Océano Pacífico se dirige hacia un grupo de remotas islas estadounidenses.

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Se espera que el supertifón Sinlaku toque tierra el martes en las Islas Marianas del Norte y traiga vientos destructivos, lluvias torrenciales generalizadas e inundaciones, informó el lunes el Servicio Meteorológico Nacional.

Los cortes de electricidad en las islas podrían ser prolongados, advirtieron los meteorólogos.

Inundación en una carretera en Guinobatan, en la provincia Albay. Más de un millón de personas fueron evacuadas y al menos una persona murió debido a las inundaciones del domingo en Filipinas, horas antes de que el supertifón Fung-wong toque tierra en la costa este.La tormenta llega pocos días después de que otro tifón causara devastación en este país del sudeste asiático.Se prevé que Fung-wong descargue 200 litros de agua por m2 más de lluvia, que pueden causar importantes inundaciones, dijo el sábado a periodistas el meteorólogo gubernamental Benison Estareja.
1 / 9 | En imágenes: Filipinas en alerta ante el inminente paso del supertifón Fung-wong. Inundación en una carretera en Guinobatan, en la provincia Albay. Más de un millón de personas fueron evacuadas y al menos una persona murió debido a las inundaciones del domingo en Filipinas, horas antes de que el supertifón Fung-wong toque tierra en la costa este. - HANDOUT

Guam, territorio estadounidense con instalaciones militares y unos 170,000 residentes, también podría sufrir vientos dañinos y está bajo aviso de tormenta tropical. La Guardia Costera de EE.UU. emitió avisos de inundaciones y vientos fuertes durante el fin de semana.

El tifón tropical -el más fuerte de la Tierra en lo que va de año- producía el lunes vientos sostenidos de 278 km/h mientras se acercaba a las islas de Rota, Tinian y Saipán, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones.

Aunque se espera que se debilite ligeramente en los próximos días, Sinlaku debería cruzar cerca de las islas como tifón de categoría 4 ó 5.

Alrededor de 50,000 personas viven en las tres islas, la mayoría en Saipán, conocida por sus relajados resorts, el buceo y el golf, además de ser la capital de las Islas Marianas del Norte.

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Amigxs del M.A.R. analizó el impacto emocional de fenómenos como lluvias intensas, huracanes, sequías, calor extremo y terremotos.

Saipán fue escenario de una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en la que murieron más de 50,000 soldados japoneses y estadounidenses y civiles locales.

En Guam, donde el tifón Mawar dejó sin electricidad durante días en 2023, los militares estadounidenses advirtieron al personal que se preparara para la tormenta y se refugiara en el lugar. El ejército controla alrededor de un tercio del territorio de la isla, un centro neurálgico para las fuerzas estadounidenses en el Pacífico.

El presidente Donald Trump aprobó el sábado declaraciones de desastre de emergencia para Guam y las Islas Marianas del Norte, lo que permite ayuda adicional con servicios de emergencia.

Se denomina supertifón a los ciclones tropicales más fuertes que se forman en el noroeste del océano Pacífico, donde suelen formarse las tormentas más intensas de la Tierra.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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