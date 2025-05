ABC News informó que Trump utilizará el avión como una nueva versión del Air Force One hasta poco antes de dejar el cargo en enero de 2029, cuando la propiedad será transferida a la fundación que supervisa su aún no construida biblioteca presidencial.

Se espera que el regalo sea anunciado cuando Trump visite Qatar como parte de un viaje que también incluye paradas en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, el primer viaje extranjero extendido de su segundo mandato. El gobierno de Qatar no respondió a una solicitud de comentarios el domingo por la noche.

Pero aún tendrá capacidades más limitadas que los aviones existentes que fueron construidos para servir como Air Force One , así como otros dos aviones actualmente en construcción, según un exfuncionario de Estados Unidos que fue informado sobre el avión y habló el domingo bajo condición de anonimato para comentar sobre planes que aún no se han hecho públicos.

Los aviones existentes utilizados como Air Force One están fuertemente modificados con capacidades de supervivencia para el presidente para una variedad de contingencias, incluyendo blindaje contra radiación y tecnología antimisiles. También incluyen sistemas de comunicación para permitir que el presidente permanezca en contacto con el Ejército y emita órdenes desde cualquier lugar del mundo.

El funcionario dijo a The Associated Press que sería posible agregar rápidamente algunas contramedidas y sistemas de comunicación al avión qatarí, pero que sería menos capaz que los aviones actuales de Air Force One o los reemplazos largamente retrasados.