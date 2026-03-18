Donald Trump arremete contra la OTAN por no ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz

Washington- El presidente Donald Trump dijo el martes que la OTAN y la mayoría de los otros aliados han rechazado sus llamamientos para ayudar a asegurar el Estrecho de Ormuz, quejándose de que ha sido incapaz de reunir apoyo detrás de su guerra de elección en Irán que él insiste en que está llevando a cabo por el bien del mundo, incluso si no aprecia su esfuerzo.

Trump, que ha estado presionando a los aliados para que ayuden a salvaguardar la vía fluvial crítica para aliviar un punto de estrangulamiento en las exportaciones de petróleo de la región, echó humo porque Estados Unidos no está recibiendo apoyo “a pesar de que ayudamos” a la OTAN “tanto”, y dijo que estaba en el interés de los aliados evitar que Irán se asegure un arma nuclear.

La indignada respuesta de Trump a la negativa de los aliados a implicarse en la guerra puso de relieve que el conflicto -que cumple su tercera semana y causa reverberaciones en toda la economía mundial- es uno de los que la comunidad internacional espera que el líder estadounidense resuelva por sí mismo después de que él mismo lo lanzara sin consultar.

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“Uno habría pensado que habrían dicho: ‘Nos encantaría enviar un par de dragaminas’. Eso no es gran cosa”, dijo Trump. “No cuesta mucho dinero. Pero no lo hicieron”.

Aunque expresó su resentimiento hacia los aliados tradicionales de Estados Unidos, Trump insistió en que está de acuerdo con la dinámica solidificadora del conflicto, que, para bien o para mal, recaerá en gran medida sólo sobre sus hombros.

Mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le había estado instando a seguir este camino durante meses, Trump ha argumentado cada vez más que el camino hacia el conflicto fue elegido por un hombre. Comenzó basándose en lo que Trump describió como un “presentimiento” sobre la amenaza que suponía Irán, y ha dicho que terminará cuando su instinto le diga que es el momento.

1 / 14 | Isla de Jarg: la “joya de la corona” de Irán atacada por Estados Unidos. Estados Unidos atacó la madrugada del sábado la isla iraní de Jarg, que a pesar de su reducido tamaño de 20 kilómetros es el centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica. - - 1 / 14 Isla de Jarg: la “joya de la corona” de Irán atacada por Estados Unidos Estados Unidos atacó la madrugada del sábado la isla iraní de Jarg, que a pesar de su reducido tamaño de 20 kilómetros es el centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica. - Compartir

“En realidad, no necesitamos ayuda”, dijo Trump a los periodistas mientras recibía al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, en una visita a la Casa Blanca con motivo del Día de San Patricio.

Trump se quejó de que los aliados de la OTAN han contado con decenas de miles de millones de dólares de respaldo estadounidense para Ucrania a fin de defenderse de la invasión rusa, pero no han podido devolver el favor para ayudar a Estados Unidos e Israel en sus esfuerzos por defenestrar a Irán, que lleva años suponiendo una amenaza para Oriente Medio y más allá. Estados Unidos, añadió, ha gastado cientos de miles de millones en fortificar las defensas de Europa y Asia.

Más tarde, el martes, el ejército estadounidense anunció que había disparado múltiples bombas de penetración profunda de 5,000 libras sobre emplazamientos de misiles iraníes reforzados a lo largo de la costa de Irán, cerca del estrecho. Los misiles de crucero antibuque iraníes contra los que iban dirigidos suponían un riesgo para la navegación internacional en el estrecho, según el Mando Central de Estados Unidos.

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Trump ha tenido una relación fría y caliente con la alianza, un pilar del marco de seguridad nacional posterior a la Segunda Guerra Mundial que, en su opinión, se había vuelto demasiado dependiente de Estados Unidos. Trump ha criticado a los miembros del bloque por gastar demasiado poco e incluso ha cuestionado el compromiso de Estados Unidos. con el estatuto de defensa mutua del tratado fundacional de la OTAN, que establece que un ataque a un miembro se considera un ataque a todos.

La OTAN existe como una alianza defensiva, no ofensiva, y la OTAN ha dicho que no tiene planes de involucrarse en la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán. Sin embargo, las tropas de la OTAN se desplegaron durante 18 años en Afganistán y su campaña aérea de 2011 ayudó a derrocar al difunto líder libio Moammar Gadhafi.

“Les protegeremos, pero no harán nada por nosotros, en particular, en un momento de necesidad”, dijo Trump en las redes sociales.

Dirigió su ira contra la OTAN

Trump señaló que los aliados de Japón, Australia y Corea del Sur -así como China- han rechazado sus llamamientos para que se implique en ayudar a asegurar el estrecho, la crítica vía fluvial por la que, en épocas normales, pasa cada día alrededor del 20% del crudo mundial. Asia es la más expuesta a la interrupción del comercio porque depende en gran medida del combustible importado, gran parte del cual se envía a través del estrecho.

Con torpedo: submarino de Estados Unidos hunde buque de Irán Es el primer ataque con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial, según el secretario de Guerra.

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea replicó a Trump, afirmando que el bloque de 27 países no quiere verse arrastrado a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y rechazó ampliamente la exigencia de Trump de enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz.

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“Esta no es la guerra de Europa. Nosotros no empezamos la guerra. No se nos consultó”, dijo el martes la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, un día después de presidir las conversaciones entre los países miembros sobre la demanda de buques de guerra de Trump.

“No sabemos cuáles son los objetivos de esta guerra”, dijo Kallas. “Los Estados miembros no desean verse arrastrados a esto”.

Trump calificó el momento de “gran prueba” para la OTAN y dijo que la alianza cometía “un error muy tonto” al rechazarle.

Un periodista preguntó a Trump si se estaba replanteando la relación de Estados Unidos con la OTAN a la luz de la respuesta a la guerra de Irán, o tal vez incluso si se estaba planteando salir de la alianza militar.

“Sin duda es algo que deberíamos pensar. No necesito al Congreso para tomar esa decisión”, dijo Trump. Y añadió: “Actualmente no tengo nada en mente, pero no estoy precisamente emocionado”.

Es discutible si Trump podría retirarse de la OTAN por su cuenta. El Congreso aprobó una ley en 2023 que exige la autorización del Congreso para abandonar la alianza militar. Los expertos han dicho que Trump podría tratar de negociar lagunas, tal vez citando la autoridad presidencial sobre política exterior, para tratar de eludir la ley.

La posición de Trump de que el apoyo de Estados Unidos a la OTAN desde hace mucho tiempo debe ser recíproco ahora que Estados Unidos ha pedido ayuda en Irán se está encontrando con una dura resistencia.

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1 / 9 | La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes. Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 9 La tercera semana de guerra en Oriente Medio, en imágenes Voluntarios limpian los escombros de un edificio residencial dañado cuando una comisaría cercana fue alcanzada el viernes en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán, domingo 15 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que su país está dispuesto a ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz, pero solo como parte de una misión separada de la actual guerra de Oriente Medio.

“No somos parte en el conflicto y, por lo tanto, Francia nunca participará en operaciones para reabrir o liberar el estrecho de Ormuz”, dijo Macron.

Trump se mostró desdeñoso con la postura de Macron. “Bueno, dejará el cargo muy pronto”, dijo Trump sobre el presidente francés, cuyo segundo mandato de cinco años está previsto que termine en mayo de 2027.

Trump también se mostró “decepcionado” con el primer ministro británico, Keir Starmer. El primer ministro había bloqueado inicialmente que los aviones estadounidenses utilizaran bases británicas para los ataques contra Irán que comenzaron el sábado. Más tarde aceptó que Estados Unidos utilizara bases en Inglaterra y en Diego García, en el océano Índico, para atacar los misiles balísticos de Irán y sus lugares de almacenamiento, pero no para atacar otros objetivos.

También arremetió contra la Presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, cuando se le preguntó por sus críticas a las operaciones estadounidenses e israelíes, que han sido “asaltos deliberados al derecho internacional”.

“Mira, tiene suerte de que yo exista”, dijo Trump sobre Connolly, que es mujer.

Aun así, mientras Trump puede haber decidido que Estados Unidos ya no necesita ayuda militar externa para asegurar el estrecho, el Departamento de Estado se ha puesto en contacto con numerosos países en busca de su apoyo para aislar a Irán designando al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a Hezbolá como organizaciones terroristas, acciones que darían lugar a sanciones contra esos grupos y sus miembros.

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Un cable enviado el lunes a todas las misiones diplomáticas de Estados Unidos pedía a los diplomáticos estadounidenses destinados en países que aún no han hecho tales designaciones que actúen con rapidez para hacerlo, dadas las represalias generalizadas por la operación militar estadounidense-israelí que Irán ha lanzado en las últimas dos semanas.