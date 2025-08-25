Opinión
25 de agosto de 2025
88°bruma
Donald Trump recibe al presidente de Corea del Sur para discutir comercio y defensa

Se espera que la primera reunión en persona entre los dos líderes concrete los detalles de un acuerdo comercial de julio

25 de agosto de 2025 - 10:07 AM

Trump se reúne con Zelenskyy y líderes europeos en la Casa Blanca. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington — El presidente Donald Trump recibe el lunes en la casa blanca a lee Jae Myung, el nuevo presidente de Corea del Sur, para mantener conversaciones que se espera se centren en el comercio y la defensa.

La primera reunión en persona entre los dos líderes podría ayudar a concretar los detalles de un acuerdo comercial de julio entre los dos países en el que Seúl invertirá cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos. El acuerdo fijó aranceles a los productos surcoreanos en un 15% después de que Trump amenazara con tasas de hasta el 25%.

Trump declaró en ese momento que corea del sur estaría “completamente abierta al comercio” con Estados Unidos y aceptaría productos como automóviles y productos agrícolas. Los automóviles son la principal exportación de Corea del Sur a Estados Unidos.

Seúl tiene uno de los mayores superávits comerciales entre los aliados de Washington en la OTAN y el Indo-Pacífico, y los países donde Estados Unidos tiene un déficit comercial han provocado la particular ira de Trump, que quiere eliminar tales desequilibrios comerciales.

La oficina de Lee dijo al anunciar la visita que los dos líderes planean discutir la cooperación en sectores manufactureros clave como semiconductores, baterías y construcción naval. Este último ha sido un área de enfoque particular para el presidente de Estados Unidos.

En defensa, un tema potencial es la continua presencia de tropas estadounidenses en Corea del Sur y las preocupaciones en Seúl de que Estados Unidos buscará pagos más altos a cambio.

Antes de su visita a Washington, Lee viajó a Tokio para su primera visita bilateral como presidente en un viaje enormemente simbólico para las dos naciones que tienen heridas históricas de larga data. La cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, fue interpretada por los analistas como una forma de mostrar unidad y potencial influencia, ya que Japón y Corea del Sur enfrentan nuevos desafíos por parte de la administración Trump.

Lee fue el primer presidente surcoreano en elegir Japón para la visita bilateral inaugural desde que las dos naciones normalizaron sus lazos en 1965.

Elegido en junio, Lee fue un ex niño trabajador con una deformidad en el brazo que ascendió en las filas políticas de Corea del Sur para liderar el Partido Demócrata Liberal y ganar la presidencia después de múltiples intentos. Sucede al conservador Yoon Suk Yeol, cuya breve imposición de la ley marcial en diciembre pasado condujo a su sorprendente destitución del cargo.

Lee enfrentó un intento de asesinato en enero de 2024, cuando fue apuñalado en el cuello por un hombre que decía que quería el autógrafo de Lee y luego dijo a los investigadores que tenía la intención de matar al político.

Lee llegó a Estados Unidos el domingo y se irá el martes. Encabezó una cena el domingo por la noche con aproximadamente 200 coreano-americanos locales en el centro de Washington el domingo por la noche.

Tags
Breaking NewsCorea del SurEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
