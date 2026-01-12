Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Donald Trump y Claudia Sheinbaum: la presidenta mexicana revela detalles de llamada clave

¿El presidente de Estados Unidos hará una intervención militar en México?

12 de enero de 2026 - 11:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (izq.), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.), sostuvieron una llamada telefónica para hablar de varios temas. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad de México - La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que tras la llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quedó “descartada” la intervención militar en México, como había amenazado el mandatario hace días al avisar de posibles ataques terrestres a carteles del narcotráfico.

RELACIONADAS

Preguntada durante su conferencia de prensa matutina sobre si quedaba “descartada” la intervención, después de la conversación que sostuvo esta mañana con Trump, la gobernante mexicana enfatizó que “sí”.

“Quedó muy claro en la conversación, que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco”, aseveró.

La conversación se produce en un contexto de alta sensibilidad en la agenda bilateral, marcado por los retos compartidos en materia de seguridad fronteriza, migración y combate al narcotráfico, así como por la relevancia estratégica de la relación comercial entre ambos países, principales socios bajo el tratado comercial de América del Norte.

Además, unos días después de que el mandatario estadounidense amenazara con un ataque terrestre a México contra los carteles que, según él, gobiernan el país vecino y a poco más de una semana de la intervención militar de Washington en Venezuela donde se capturó al presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico, entre otros delitos.

Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela el sábado para “capturar” al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Reggie Carrera observa los daños en la casa de su amigo Jesús Linares, quien dice que fue alcanzada durante las operaciones militares en Catia La Mar.
1 / 18 | Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro. Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. - Matias Delacroix

Desde el inicio de su Gobierno, Sheinbaum ha reiterado que la relación con Estados Unidos se basará en la cooperación, pero sin subordinación, mientras que Trump ha insistido en reforzar las acciones contra el tráfico de drogas hacia su país, especialmente de fentanilo.

La presidenta mexicana no ha ofrecido más detalles sobre acuerdos concretos derivados de la conversación, aunque se espera que más tarde, durante su conferencia matutina, aborde el tema.

Tags
Claudia SheinbaumDonald TrumpMéxicoEstados UnidosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 12 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: