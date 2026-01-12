Donald Trump y Claudia Sheinbaum: la presidenta mexicana revela detalles de llamada clave

Ciudad de México - La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que tras la llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quedó “descartada” la intervención militar en México, como había amenazado el mandatario hace días al avisar de posibles ataques terrestres a carteles del narcotráfico.

Preguntada durante su conferencia de prensa matutina sobre si quedaba “descartada” la intervención, después de la conversación que sostuvo esta mañana con Trump, la gobernante mexicana enfatizó que “sí”.

“Quedó muy claro en la conversación, que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco”, aseveró.

La conversación se produce en un contexto de alta sensibilidad en la agenda bilateral, marcado por los retos compartidos en materia de seguridad fronteriza, migración y combate al narcotráfico, así como por la relevancia estratégica de la relación comercial entre ambos países, principales socios bajo el tratado comercial de América del Norte.

Además, unos días después de que el mandatario estadounidense amenazara con un ataque terrestre a México contra los carteles que, según él, gobiernan el país vecino y a poco más de una semana de la intervención militar de Washington en Venezuela donde se capturó al presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico, entre otros delitos.

Desde el inicio de su Gobierno, Sheinbaum ha reiterado que la relación con Estados Unidos se basará en la cooperación, pero sin subordinación, mientras que Trump ha insistido en reforzar las acciones contra el tráfico de drogas hacia su país, especialmente de fentanilo.