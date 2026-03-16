Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Dos muertos en el naufragio de dos barcos con estudiantes en Japón

Una estudiante de 17 años y el capitán de una embarcación fallecieron cerca de una base militar estadounidense

16 de marzo de 2026 - 7:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Guardia Costera de Japón indicó que 18 de los tripulantes eran estudiantes de una escuela secundaria de Kioto que iban en dos embarcaciones. (à‰ñ{ó≤ëæòY)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tokio - Dos personas murieron el lunes en el sur de Japón después de que dos embarcaciones volcaran y las 21 personas que llevaban a bordo cayeran al agua cerca de Henoko, un controvertido lugar donde se reubicará una base militar de Estados Unidos frente a la isla de Okinawa, informaron las autoridades.

RELACIONADAS

La Guardia Costera de Japón indicó que 18 de los tripulantes eran estudiantes de una escuela secundaria de Kioto que iban en dos embarcaciones, 10 en el Heiwa Maru y ocho en la más pequeña, la Fukutsu, para observar la zona de Henoko como parte de su programa de educación para la paz.

Los rescatistas de la guardia costera sacaron del agua a las 21 personas, pero más tarde se certificó la muerte de una estudiante de 17 años y el capitán de la Fukutsu, señalaron las autoridades. Dos personas resultaron heridas, pero sus vidas no corrían peligro.

Se estaba investigando la causa del accidente, según funcionarios de la guardia costera.

Las embarcaciones se encontraban a aproximadamente media milla (un kilómetro) al este de Henoko cuando volcaron. Había un aviso por oleaje en vigor durante el accidente, pero el agua no estaba muy agitada y no había indicios de que las embarcaciones hubieran chocado, precisaron las autoridades.

Protestas persistentes y demandas entre Okinawa y Tokio han retrasado el plan de reubicación de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Futenma desde un vecindario densamente poblado de la isla durante casi 30 años.

Henoko es un destino popular para activistas que se oponen a la reubicación, pero los estudiantes no estaban protestando, aclararon las autoridades.

Okinawa alberga a cerca de la mitad de los 50,000 soldados estadounidenses destinados en Japón en virtud del pacto bilateral de seguridad. Muchos okinawenses se quejan de los riesgos de accidentes, el ruido, la contaminación y la delincuencia asociados con las bases de Estados Unidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
JapónNaufragioBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 16 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: