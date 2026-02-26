Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Dos mujeres son arrestadas en Uganda tras presuntamente besarse en público

Esta es la primera aplicación de la controvertida ley anti-LGBTQ del país

26 de febrero de 2026 - 9:38 AM

Kampala, Uganda - La policía ugandesa detuvo a dos mujeres que fueron denunciadas por sus vecinos de estar participando en actividades homosexuales, dijo un portavoz de la policía el jueves, uno de los primeros casos conocidos de detenciones en virtud de una ley anti-LGBTQ promulgada en 2023.

Las mujeres fueron detenidas en la ciudad noroccidental de Arua el 18 de febrero, después de que la policía recibiera el aviso de que se las veía a menudo besándose. Cuando llegaron los agentes, pillaron a la pareja “in fraganti en el suelo de cemento”, dijo la portavoz Josephine Angucia.

Las mujeres fueron puestas en libertad bajo fianza policial y aún no han sido acusadas, ya que las investigaciones continúan.

La controvertida Ley contra la Homosexualidad fue apoyada por muchos en Uganda, pero ampliamente condenada por activistas de los derechos y otras personas en el extranjero. Sus promotores dijeron que era necesaria para proteger a los niños.

Aunque la legislación no penaliza identificarse como LGBTQ, establece la pena de muerte para la “homosexualidad agravada”, que se define como los casos de relaciones sexuales con personas infectadas por el VIH, así como con menores y otras categorías de personas vulnerables.

La detención de las mujeres en Arua “pone de relieve la sombría realidad a la que nos enfrentamos sobre el terreno en virtud de la Ley contra la Homosexualidad”, afirmó Frank Mugisha, destacado dirigente LGBTQ en Uganda. “Hemos asistido a un aumento de la represión selectiva que va más allá de las detenciones; ha alimentado un peligroso ciclo de chantaje y extorsión”.

La actividad entre personas del mismo sexo está penalizada por separado en el país de África Oriental en virtud de una ley de la época colonial que castiga las relaciones contra “el orden de la naturaleza”.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
