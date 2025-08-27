Una mirada a Uganda, la nación de África oriental donde Estados Unidos deportará a Kilmar Abrego Garcia

Uganda es uno de al menos cuatro países africanos que han acordado recibir inmigrantes deportados desde Estados Unidos.

Estados Unidos deportó a cinco hombres con antecedentes penales al reino de Eswatini, en el sur de África, y envió a otros ocho a Sudán del Sur. Ruanda ha dicho que recibirá hasta 250 migrantes deportados desde Estados Unidos.

Ahora, según funcionarios estadounidenses, Uganda recibirá a Kilmar Abrego Garcia, un trabajador de la construcción que se convirtió en la cara de las políticas de inmigración de línea dura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando fue deportado erróneamente en marzo a una notoria prisión en su El Salvador natal. Fue devuelto a Estados Unidos en junio, solo para enfrentar cargos de contrabando de personas. Se ha declarado inocente.

Abrego Garcia fue detenido el lunes y funcionarios de seguridad nacional dijeron más tarde que estaba siendo procesado para su traslado a Uganda, un país con el que no tiene vínculos culturales. Algunos ugandeses han reaccionado con incredulidad ante la inminente deportación del detenido de alto perfil en virtud de un acuerdo cuyos términos aún no se han hecho públicos. Los funcionarios ugandeses solo han dicho que prefieren recibir a personas originarias de África y sin antecedentes penales.

Aquí hay una breve mirada a Uganda, un país de África oriental de 45 millones de personas.

Un líder autoritario

Se cree que los negociadores ugandeses involucrados en las conversaciones con Estados Unidos han estado informando directamente al presidente Yoweri Museveni, un autoritario que ha estado en el poder desde 1986. El partido gobernante controla la asamblea nacional, que es ampliamente vista como débil y subordinada a la presidencia. En 2017, los legisladores eliminaron un límite de edad constitucional para la presidencia, dejando espacio para que Museveni, que tiene 80 años, gobierne todo el tiempo que desee.

Museveni se presenta a la reelección en una votación presidencial programada para enero de 2026. Uno de sus oponentes desde hace mucho tiempo, Kizza Besigye, ha estado encarcelado desde noviembre por cargos de traición que, según sus partidarios, tienen motivaciones políticas. Su otro oponente, el artista conocido como Bobi Wine, dice que es acosado e incapaz de hacer campaña en todo el país. Algunos críticos dicen que el acuerdo con Estados Unidos es una bendición para Museveni, quien recientemente estuvo bajo presión de la comunidad internacional por abusos contra los derechos y otros temas.

Museveni dice que las críticas a su larga permanencia en el poder son injustificadas porque es reelegido cada cinco años. En particular, tiene un gran número de seguidores en las zonas rurales, donde los ugandeses citan la relativa paz y seguridad como razones para mantenerlo en el poder.

Una población joven

Uganda tiene la segunda población más joven del mundo, con más de tres cuartas partes de su población menores de 35 años, según la agencia de la ONU para la infancia. Los resultados de un censo nacional realizado el año pasado muestran que el 50.5% de los ugandeses son niños de 17 años o menos y los que tienen entre 18 y 30 años representan el 22.7% de la población. Muchos ugandeses emigran de las zonas rurales para buscar educación y oportunidades de trabajo en la capital, Kampala, una ciudad abarrotada de 3 millones de habitantes donde la principal forma de transporte público son las motocicletas de pasajeros conocidas como boda-bodas. El desarrollo de la infraestructura pública, incluidos los hospitales, no ha seguido el ritmo del crecimiento de la población.

Una nación exuberante una vez descrita como ‘la perla de África’

Después de una visita a Uganda en 1907, Winston Churchill llamó famosamente al país ‘la perla de África’, un tributo a su belleza natural y abundante vida silvestre.

Gran parte de esa abundancia se ha perdido a lo largo de las décadas, pero el país sigue siendo un destino atractivo para los visitantes de safari que vienen a ver, especialmente, a los gorilas de montaña en peligro de extinción. Uganda alberga aproximadamente la mitad de los grandes simios restantes del mundo, que pueden ser rastreados por una tarifa en una zona montañosa cerca de la frontera con Ruanda y el Congo.

Un ‘rolex’ para comer

El popular bocadillo callejero de Uganda, el ‘rolex’, es una tortilla envuelta en chapati, un tipo de pan plano frito. Si bien es un favorito entre los ugandeses, el bocadillo se ha convertido en la fascinación de los extranjeros, algunos de los cuales han escrito sobre comer su rolex.

Los fabricantes de rolex se pueden encontrar en todas las ciudades de Uganda, generalmente hombres que de otro modo estarían sin trabajo si no aprovecharan esa oportunidad. Sus puestos, iluminados por el calor rojo del carbón que se eleva de las estufas, iluminan las calles y los callejones oscuros de Kampala por la noche.

La homosexualidad es tabú

En 2023, los legisladores ugandeses aprobaron un proyecto de ley que imponía largas penas de cárcel por las relaciones entre personas del mismo sexo, una medida que reflejaba el sentimiento popular pero atrajo críticas internacionales de Estados Unidos y el Banco Mundial. ‘Felicitaciones’, dijo la presidenta del Parlamento, Anita Among, a los legisladores después de aprobar el proyecto de ley. ‘Hagamos lo que hagamos, lo estamos haciendo por el pueblo de Uganda’.

Meses después, Among fue uno de los ugandeses de alto perfil objeto de sanciones por parte de la administración Biden.