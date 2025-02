El presidente francés Emmanuel Macron indicó que tiene la intención de decir a su homólogo estadounidense Donald Trump que es en el interés conjunto de estadounidenses y europeos no “ser débiles” ante el líder ruso Vladímir Putin en medio de las negociaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania , que ya lleva casi tres años.

En una sesión de preguntas y respuestas de una hora en las redes sociales el jueves, Macron afirmó que le dirá a Trump: “‘No puedes ser débil ante el presidente Putin. No eres así, no es lo que te caracteriza, eso no te favorece. ¿Cómo puedes ser creíble ante China si eres débil ante Putin?’”