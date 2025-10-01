El papa León XIV reflexiona sobre lo que significa ser provida

Roma - El papa León XIV intervino por primera vez en una disputa sobre el aborto que sacude a la Iglesia católica de Estados Unidos, planteando la aparente contradicción sobre lo que realmente significa ser “provida”.

A León, originario de Chicago, se le preguntó el martes por la noche sobre los planes del cardenal de Chicago, Blase Cupich, de otorgar un premio a la trayectoria al senador de Illinois, Dick Durbin, por su trabajo ayudando a los inmigrantes. Los planes provocaron la objeción de algunos obispos conservadores de Estados Unidos dado el apoyo del poderoso senador demócrata al derecho al aborto.

León pidió, en primer lugar, respeto para ambas partes, pero también señaló la aparente contradicción en tales debates.

“Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto pero dice que estoy a favor de la pena de muerte’ no es realmente provida”, dijo León. “Alguien que dice que ‘estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos’, no sé si eso es provida”.

León habló horas antes de que Cupich anunciara que Durbin había rechazado el premio.

La enseñanza de la Iglesia prohíbe el aborto, pero también se opone a la pena capital. El papa Francisco cambió oficialmente la enseñanza de la Iglesia en 2018 para decretar que la pena de muerte es “inadmisible” en todas las circunstancias. Los obispos de Estados Unidos y el Vaticano han pedido enérgicamente un trato humano a los migrantes, citando el mandato bíblico de “acoger al extranjero”.

León dijo que no estaba familiarizado con los detalles de la disputa sobre el premio Durbin, pero dijo que, no obstante, era importante observar el historial general del senador y señaló los 40 años de mandato de Durbin. Respondiendo a una pregunta en inglés de la emisora estadounidense EWTN News, dijo que había muchas cuestiones éticas que constituyen la enseñanza de la Iglesia católica.

“No sé si alguien tiene toda la verdad, pero pediría ante todo que haya un mayor respeto mutuo y que busquemos juntos, tanto como seres humanos, en ese caso como ciudadanos estadounidenses o ciudadanos del estado de Illinois, como católicos, decir que necesitamos que realmente analicen de cerca todas estas cuestiones éticas y encontrar el camino a seguir en esta iglesia. La enseñanza de la Iglesia sobre cada una de esas cuestiones es muy clara”, dijo.

Cupich fue un estrecho asesor del papa Francisco, quien defendió enérgicamente la enseñanza de la Iglesia que se opone al aborto, pero también criticó la politización del debate sobre el aborto por parte de los obispos de Estados Unidos. Algunos obispos pidieron que se les negara la comunión a los políticos católicos que apoyaban el derecho al aborto, incluido el expresidente Joe Biden.

Biden se reunió en varias ocasiones con Francisco y dijo a los periodistas en 2021 que Francisco le había dicho que siguiera recibiendo la comunión. Durante una visita a Roma ese año, recibió el sacramento durante la misa en una iglesia de la diócesis de Francisco.

A Durbin se le prohibió recibir la comunión en su diócesis de Springfield en 2004. El obispo de Springfield, Thomas Paprocki, ha continuado la prohibición y fue uno de los obispos de Estados Unidos que se opuso enérgicamente a la decisión de Cupich de honrar al senador. Cupich reclama a Durbin como miembro de la Arquidiócesis de Chicago, donde Durbin también tiene una casa.

En su declaración anunciando que Durbin rechazaría el premio, Cupich lamentó que la polarización en Estados Unidos haya creado una situación en la que los católicos estadounidenses “se encuentran políticamente sin hogar”, ya que ni el Partido Republicano ni el Partido Demócrata encapsulan plenamente la amplitud de la enseñanza católica.

Defendió el honor a Durbin por su postura a favor de la inmigración y dijo que la ceremonia de entrega de premios prevista para el 3 de noviembre podría haber sido una ocasión para involucrarlo a él y a otros líderes políticos con la esperanza de presionar la opinión de la iglesia sobre otras cuestiones, incluido el aborto.

“Podría ser una invitación a los católicos que promueven incansablemente la dignidad de los no nacidos, los ancianos y los enfermos a extender el círculo de protección a los inmigrantes que enfrentan en este momento una amenaza existencial para sus vidas y las vidas de sus familias”, escribió Cupich.