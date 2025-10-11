El puente más alto del mundo inaugura una cafetería de cristal a 800 metros de altura

El Puente del Gran Cañón de Huajiang, en la provincia de Guizhou, en China, considerado el más alto del mundo, ha añadido un nuevo atractivo turístico: una cafetería de cristal suspendida a 2,600 pies sobre el nivel del suelo.

El establecimiento, llamado Interstellar Coffee, abrió sus puertas poco después de la inauguración oficial del puente, ocurrida el 28 de septiembre, según informó el Guizhou Daily Tianyan News.

Ubicada en lo alto de una de las torres principales, la cafetería cuenta con dos pisos y ofrece una vista panorámica de 360 grados gracias a sus paredes completamente transparentes. Los visitantes pueden acceder a este espacio mediante un ascensor con paredes de cristal que alcanza la cima en menos de un minuto, permitiendo apreciar el paisaje montañoso que rodea al río Beipan.

Además, el puente dispone de una pasarela de cristal situada a 580 metros de altura, destinada a quienes buscan una experiencia extrema. Para los más aventureros, también se ofrece la posibilidad de practicar puenting desde el viaducto, con un costo equivalente a $414.

Transforma el transporte en Guizhou

El Puente del Gran Cañón de Huajiang no solo destaca por su cafetería panorámica, sino también por sus cifras impresionantes. Con una longitud total de 4,900 pies, el viaducto se ha convertido en el más largo del mundo construido en una región montañosa, de acuerdo con datos de NBC News.

La estructura se eleva sobre el río Beipan y conecta dos zonas turísticas de gran importancia en el sur de China, lo que ha reducido drásticamente los tiempos de viaje dentro de la provincia de Guizhou: el trayecto que antes tomaba dos horas ahora se completa en apenas dos minutos, según fuentes locales citadas por el mismo medio.