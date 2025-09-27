Terremoto en noroeste de China causa nueve heridos y deja a 7,812 desplazados

El terremoto de 5.6 grados de magnitud que sacudió este sábado la provincia china de Gansu (noroeste) dejó nueve personas heridas, y 7,812 desplazadas, además de daños en más de 4,000 viviendas, informaron fuentes oficiales.

El temblor se registró a las 5:49 hora local (21.49 GMT del viernes) con epicentro a diez kilómetros de profundidad, y se sintió con fuerza en varios condados de las ciudades de Dinxi y Tianshui, informó el Centro de Redes Sismológicas de China.

La mayor parte de los daños personales y materiales se produjeron en los condados de Longxi y Zhangxian, ambos en la ciudad de Dinxi, de acuerdo con el Comando municipal de Respuesta a Terremotos.

En Longxi, la zona más fuertemente afectada, algunas carreteras quedaron cortadas por deslaves de tierra y rocas.

Durante las dos horas siguientes al temblor, se reportaron 42 réplicas de entre 4 y 4.9 grados, recogió la cadena estatal CCTV.

A la zona del sismo se han desplazado equipos y vehículos de rescate locales, a los que se sumarán efectivos enviados por el Ministerio de Gestión de Emergencias.

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia terremotos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Asia y la India, en el Himalaya.