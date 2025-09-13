Terremoto de magnitud 7.4 sacude costa este de Rusia
De momento, no hay reportes de personas heridas o daños importantes
13 de septiembre de 2025 - 12:40 PM
13 de septiembre de 2025 - 12:40 PM
Moscú - Un fuerte sismo de magnitud 7.4 se registró el sábado temprano cerca de la costa este de la región de Kamchatka en Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
El epicentro del sismo se ubicó a 111.7 kilómetros (69.3 millas) al este de Petropavlovsk-Kamchatsky, y tuvo una profundidad de 39 kilómetros, según el USGS.
De momento no hay reportes de heridos o daños importantes.
El Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó brevemente que existía una amenaza de posible tsunami a causa del terremoto, pero luego eliminó la amenaza de su sitio web.
La Agencia Meteorológica de Japón informó que se emitieron advertencias a las áreas costeras sobre un leve cambio en los niveles del mar, pero eso significa que la probabilidad de daños es mínima.
La península de Kamchatka en Rusia fue golpeada por cinco potentes terremotos, el mayor de los cuales tuvo una magnitud de 7.4, el 20 de julio de 2025.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: