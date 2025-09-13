Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de septiembre de 2025
86°lluvia moderada
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Terremoto de magnitud 7.4 sacude costa este de Rusia

De momento, no hay reportes de personas heridas o daños importantes

13 de septiembre de 2025 - 12:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El epicentro del sismo se ubicó a 111.7 kilómetros al este de Petropavlovsk-Kamchatsky (ROLEX DELA PENA)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Moscú - Un fuerte sismo de magnitud 7.4 se registró el sábado temprano cerca de la costa este de la región de Kamchatka en Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

RELACIONADAS

El epicentro del sismo se ubicó a 111.7 kilómetros (69.3 millas) al este de Petropavlovsk-Kamchatsky, y tuvo una profundidad de 39 kilómetros, según el USGS.

De momento no hay reportes de heridos o daños importantes.

El Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó brevemente que existía una amenaza de posible tsunami a causa del terremoto, pero luego eliminó la amenaza de su sitio web.

La Agencia Meteorológica de Japón informó que se emitieron advertencias a las áreas costeras sobre un leve cambio en los niveles del mar, pero eso significa que la probabilidad de daños es mínima.

La península de Kamchatka en Rusia fue golpeada por cinco potentes terremotos, el mayor de los cuales tuvo una magnitud de 7.4, el 20 de julio de 2025.

Tags
Breaking NewsTerremotosRusiaEmergenciasMoscú
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 13 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: