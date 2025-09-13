Terremoto de magnitud 7.4 sacude costa este de Rusia

Moscú - Un fuerte sismo de magnitud 7.4 se registró el sábado temprano cerca de la costa este de la región de Kamchatka en Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro del sismo se ubicó a 111.7 kilómetros (69.3 millas) al este de Petropavlovsk-Kamchatsky, y tuvo una profundidad de 39 kilómetros, según el USGS.

De momento no hay reportes de heridos o daños importantes.

El Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó brevemente que existía una amenaza de posible tsunami a causa del terremoto, pero luego eliminó la amenaza de su sitio web.

La Agencia Meteorológica de Japón informó que se emitieron advertencias a las áreas costeras sobre un leve cambio en los niveles del mar, pero eso significa que la probabilidad de daños es mínima.